Un maire breton veut porter plainte contre le film « Les algues vertes »

Les élus de la commune d’Hillion (Côtes-d’Armor) ont voté en faveur de poursuites judiciaires à l’encontre du film Les algues vertes lors d’un vote à bulletin secret en fin de conseil municipal lundi 9 octobre.

Sortie au cinéma le 12 juillet, l’œuvre de Pierre Jolivet s’inspire du travail d’enquête de la journaliste bretonne Inès Léraud, dont la bande dessinée avait déjà fait beaucoup de bruit à sa publication en 2019. Dans le film, vu par un peu plus de 400 000 spectateurs, Hillion est citée nommément, tout comme l’ancien maire Mickaël Cosson. Et pour cause : c’est dans cette commune de 4 000 habitants qu’est décédé en septembre 2016 le joggeur Jean-René Auffray, alors qu’il sauvait son chien piégé dans une vasière sur une plage couverte d’algues vertes en décomposition. La justice n’a jamais reconnu le lien entre ce décès et l’exposition à l’hydrogène sulfuré, le gaz toxique émis par la marée verte en putréfaction.

M. Cosson, aujourd’hui conseiller municipal et député des Côtes-d’Armor, y apparaît comme dissuadant la famille de la victime de réaliser une autopsie – une version qu’il conteste. Il se dit victime de harcèlement sur les réseaux sociaux « tous les jours » depuis la sortie du film. C’est d’ailleurs lui qui a demandé à ce que ce projet de plainte pour diffamation soit examiné en conseil municipal. En effet, le Code général des collectivités territoriales autorise un maire à lancer des poursuites judiciaires pour protéger les élus « contre les violences, menaces ou outrages » dont ils pourraient faire l’objet.

La proposition de M. Cosson a obtenu treize voix pour, sept contre et six abstentions. « Cette délibération ne veut pas forcément dire qu’il y aura procès. C’est se laisser la possibilité d’y aller si les événements vont trop loin à l’encontre de Mickaël Cosson », a réagi la maire actuelle d’Hillion, Annie Guennou.

