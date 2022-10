Un million d’européens demandent la sortie des pesticides

En bref — Animaux

Plus d’un million de citoyens et citoyennes européens ont signé l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) « Save Bees and Farmers » (« Sauvons les abeilles et les fermiers »), organisée par Générations Futures (France), Global 2000 (Autriche), Romapis (Roumanie), l’Umweltinstitut München (Allemagne) et les organisations européennes Beelife, PAN Europe et Slowfood.

Introduite par le traité de Lisbonne et entrée en vigueur en 2012, l’ICE est un instrument de démocratie participative qui permet aux citoyens européens de proposer à la Commission une évolution de la législation. L’ICE « Save Bees and Farmers », destinée à réduire fortement l’utilisation des pesticides, plaide pour « une élimination de 80 % des pesticides de synthèse d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2035 », « une restauration de la biodiversité sur les terres agricoles », ainsi qu’« un accompagnement financier des agriculteurs dans la nécessaire transition vers l’agroécologie ».

« L’agroécologie peut nourrir le monde sans produits chimiques »

« C’est la septième ICE réussie et la deuxième contre l’utilisation des pesticides (après celle sur le glyphosate), déclare Martin Dermine, coordinateur de PAN Europe. C’est un signal démocratique fort adressé aux décideurs européens et nationaux pour qu’ils écoutent enfin citoyens et s’éloignent des pesticides. Les agriculteurs et la science ont montré que l’agroécologie peut nourrir le monde sans produits chimiques. Il est grand temps que nos représentants politiques arrêtent d’écouter l’agro-industrie et commencent à travailler pour l’avenir de nos enfants. »

Après avoir recueilli ces signatures, les organisateurs seront invités par la Commission et, dans les trois mois, une audition au Parlement européen aura lieu. Dans le même temps, les institutions de l’UE discutent d’un nouveau règlement sur la réduction des pesticides (SUR) qui encadrera l’utilisation des pesticides pour les années à venir. Pour les organisations à l’origine de l’ICE, l’enjeu est de contrer le lobby des pesticides, qui fait pression contre ce texte.

