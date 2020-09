C’est une décision qui fait hurler les militants antichasse. Alors que la saison s’ouvre, la préfète de l’Oise, Corinne Orzechowski, a pris un arrêté pour limiter l’accès au public — sauf pour les veneurs — dans six zones de la forêt de Compiègne. Les personnes ne faisant pas partie des équipages concernés, principalement la Futaie des Amis et l’équipage Rivecourt, ne peuvent emprunter que « les voies forestières, sentiers de randonnées balisés et pistes cyclables ».







La préfète justifie cette décision afin d’éviter les confrontations. « Les manifestations d’hostilités à la chasse se sont multipliées dans les forêts domaniales de l’Oise, dégénérant en affrontements verbaux et physiques, durant toute la saison de chasse 2017-2018 », est-il écrit dans l’arrêté. « Les membres du collectif AVA suivaient effectivement chacune des chasses à courre afin d’y faire échec (…). Pour ce faire, ils se mettent en danger en tentant d’attraper les chiens ou en se plaçant entre l’animal chassé et les chasseurs armés, en milieu couvert, ils désorientent volontairement les animaux en sonnant du cor ou en faisant du bruit (…), la présence de familles renforce le risque d’accidents et met en danger la sécurité des promeneurs. »

La préfète s’appuie sur un arrêté pris l’année dernière, en septembre 2019. Elle remarque que son adoption a « permis de réduire les troubles à l’ordre public ». Elle souligne, néanmoins, « la détermination » des militants antichasse : « Les risques pour la sécurité du public dans certaines zones des forêts domaniales de Compiègne, de Laigue et d’Ourscamp demeurent », écrit-elle.

Pour les opposants à la chasse, ils s’agit ni plus ni moins que « d’une privatisation » de la forêt de Compiègne au profit des équipages de chasse à courre. « Nous demandons la libération de la forêt de Compiègne et son accès libre à tous », exigent-ils, en soulignant « le positionnement unilatéral de l’État vis-à-vis de cette pratique pourtant rejetée par tous ». La saison de chasse à courre en forêt de Compiègne doit s’étendre du 15 septembre 2020 au 31 mars 2021. Les parties de chasse sont prévues les mercredi et samedi.

Source : Oise Hebdo