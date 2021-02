VIDÉO - Dix actions inspirantes des trente dernières années

Durée de lecture : 1 minute

Vidéo présentée par Reporterre

La chaîne Partager c’est sympa vient de publier une vidéo des 10 actions militantes les plus inspirantes ces trente dernières années.

L’équipe a choisi des actions directes qui ont marqué des vies, inspirant des milliers de personnes par des projets ambitieux et peu connus. Ils précisent que ce n’est pas un classement mais une liste non exhaustive. « En ce début 2021, on se sent tous un peu morose du côté militant. Cette vidéo est une contribution pour redonner de l’espoir et de l’inspiration afin d’agir », explique l’équipe de Partager c’est sympa.

Au programme : Enric Duran, le « Robin des banques », le mouvement Reclaim the streets, qui a entraîné l’annulation de projets autoroutiers (Grand-Bretagne), la Taupe de la forêt de Hambach (Allemagne), Famatina, le village qui a résisté aux multinationales (Argentine), les valve turners qui sabotent des pipelines (États-Unis), le blocage du sommet pétrolier de Pau (France), le Sea-Watch 3 qui secourt les migrants en Méditerranée, la Zad de Notre-Dame-des-Landes, les zapatistes du Chiapas (Mexique), le mouvement des parapluies à Hong Kong.