À cause de la canicule, certains trains TER forcés de rouler moins vite

Transports

C’est une première en France : en Nouvelle-Aquitaine, les TER devront ralentir au sud de Bordeaux. La raison : anticiper les fortes chaleurs de cet été. En 2022, les canicules ont engendré de nombreux retards sur les TER. Les fortes chaleurs nécessitent des limitations de vitesse pour les trains, car elles sont susceptibles non seulement de déformer les rails en acier, mais aussi de détendre la caténaire (le fil de contact en cuivre qui permet l’alimentation électrique des trains), qui peut s’arracher au passage d’un train, ou créer un arc électrique dangereux [1].

Pour cet été, SNCF Voyageurs a donc pris les devants et a intégré ces changements au plan de transport. Ils concernent toutes les lignes de TER au sud de Bordeaux. Concrètement, les trains perdront 7 minutes de plus sur le trajet Bordeaux-Arcachon, une dizaine de minutes à partir de Bordeaux pour Dax, Pau et Bayonne, et jusqu’à 24 minutes sur un Bordeaux-Hendaye, indique le magazine spécialisé Rail Passion. La mesure prendra effet à partir de juin jusqu’en décembre.

15 % de trains en retard

Objectif de ces mesures : mieux garantir les horaires. « À partir de juin, SNCF Voyageurs n’aura pas à payer de pénalités de retard à la région Nouvelle-Aquitaine », explique Christian Broucaret. Il faut dire que l’an dernier, seulement 91 % des trains sont arrivés à l’heure, alors que la convention signée entre la région et SNCF fixe un taux de ponctualité de 95 % à atteindre pour 2024. La ponctualité est tombée à 84 % sur Bordeaux-Pau, Bordeaux-Hendaye et Bayonne-Tarbes, un peu plus de 85 % pour Bordeaux-Pointe de Grave, soit 15 % de trains en retard (un train est considéré à l’heure jusqu’à +5 minutes et 59 secondes sur l’horaire). Près de la moitié des trente-quatre lignes de Nouvelle-Aquitaine sont en dessous de l’objectif de régularité.

Le réseau ferroviaire français est conçu pour un climat tempéré. En juin 2022, des températures extrêmes avaient été relevées dans le Sud-Ouest, avec par exemple 39,2 °C à Tarbes, 39,4 °C à Pau, 40,5 °C à Bordeaux, et un record absolu de 42,9 °C à Biarritz. En juillet, 41,2 °C avaient été notés à Bordeaux. La vétusté des installations, inadaptées aux fortes chaleurs, est pointée du doigt. « SNCF Réseau est en faute, car les équipements au sud de Bordeaux, avec de la caténaire dite “Midi”, sont très sensibles à la chaleur », explique Christian Broucaret, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) Nouvelle-Aquitaine.

De maigres investissements pour compenser les effets de la crise climatique

Quelques travaux sont bien prévus dans le courant de l’année au sud d’Arcachon, « ils arrangeront un peu les choses », espère Christian Broucaret, qui rappelle que « l’État n’a pas investi sur le réseau structurant, pas assez en tout cas pour compenser les effets du réchauffement climatique. Les usagers paient le retard d’investissement en sud Aquitaine », conclut-il.

Le procédé risque toutefois de pénaliser les usagers du rail et, en parallèle, de renforcer l’attractivité de la voiture individuelle, alors que la rocade de Bordeaux est déjà saturée. De plus, un ambitieux projet de RER métropolitain bordelais à 700 millions d’euros est en cours depuis 2020. Il concernerait plus d’un million d’habitants. Certains tronçons, jusqu’à Arcachon, comportent des installations vulnérables aux fortes températures. « Des installations vont être refaites au sud de Bordeaux », dit Christian Broucaret. L’échéance annoncée est 2030.

Mais c’est bien la rénovation de l’ensemble des lignes qui est attendue par les usagers, le bricolage opéré par SNCF Voyageurs ne pouvant être que temporaire. En Nouvelle-Aquitaine, la SNCF transporte chaque jour 63 000 voyageurs. Contactés, la région Nouvelle-Aquitaine, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs n’étaient pas en mesure de répondre à nos questions.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Tribune — Climat Le changement climatique fragilise de plus en plus les infrastructures de transport