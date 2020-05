Dans son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron a estimé qu’il faudrait « rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d’autonomie stratégique pour notre Europe » . Mais au-delà des grands discours, il n’a pas encore répondu à une équation insoluble à laquelle l’agriculture française demeure confrontée : comment nourrir un maximum de gens à un prix minimum tout en maintenant le revenu des agriculteurs à un niveau décent ?

Le salut viendra-t-il du consommateur ? Va-t-il faire preuve de solidarité envers les agriculteurs, lorsqu’il en a les moyens ? « Il y avait déjà une certaine attente dans ce sens avant que le coronavirus vienne tout perturber » , assure Gérard Majoral. Circuit court , Amap et autres marchés paysans ont en effet la cote en ce moment. Mais Luc Barbier demeure sceptique : « Regardez le comportement que certains ont eu quand les McDo ont rouvert leur drive . Donc, oui ça serait bien qu’on relocalise la production mais cela veut dire qu’il faut une acceptation sociétale. » Il rappelle que les états généraux de l’alimentation n’ont pas changé grand-chose. Et surtout, il a le sentiment d’être incompris des pouvoirs publics. « On ne fabrique pas des boulons, on travaille avec le vivant. On ne peut pas tout changer en claquant des doigts. Recréer de la production prend du temps. »

Cette crise serait-elle l’occasion de rebattre les cartes afin d’instaurer un nouveau système plus équitable pour les producteurs ? « Essayons d’en tirer des enseignements et de ne pas retomber dans les travers des prix bas et des promotions à tout va » , espère Bruno Vila.

Aujourd’hui, nous sommes dans un système spéculatif. Et quand on voit tous les engagements et les risques que doit prendre l’exploitant... S’il pouvait avoir une partie de sa production contractualisée, cela lui apporterait une certaine sécurité car il saurait qu’il peut vendre à un prix correct qui ne serait pas lié à la météo ou à l’état du marché. »

Acheter français, c’est bien, mais ce n’est pas forcément accessible à toutes les bourses. « Le consommateur découvre aujourd’hui que les coûts [des produits français] sont différents des coûts espagnols. Jusqu’à présent, je pense que ce n’était pas son problème. Mais il doit prendre conscience de la différence entre un Smic à dix euros brut chez nous et moins de cinq euros en Espagne. Sachant que la moitié de nos coûts de production passent en main d’œuvre, le différentiel est énorme » , précise Luc Barbier. Selon une enquête de l’UFC-Que Choisir publiée le 22 avril, les prix des fruits et légumes frais vendus en vrac ont fortement augmenté durant la période de confinement. Une hausse qui s’explique notamment par des achats de produits d’origine France, plus onéreux.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.