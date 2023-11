Agrivoltaïsme : les panneaux solaires poussent dans les champs

[1 / 3] Panneaux solaires dans les champs : la fronde des paysans La multiplication des projets « agrivoltaïques » en France suscite une inquiétude croissante. Des agriculteurs et militants refusent que l’on détourne les terres agricoles pour de l’électricité. [2 / 3] En agriculture, les bienfaits incertains de l’agrivoltaïsme L’agrivoltaïsme est-il au service des projets agricoles ? S’il peut avoir un intérêt dans des cas particuliers et à très petite échelle, aucune preuve d’un bénéfice agronomique n’a encore été apportée. [3 / 3] Agrivoltaïsme : la course folle des géants de l’énergie Pressés d’atteindre rapidement les objectifs de production renouvelable, les promoteurs imaginent toujours plus de mégaprojets. Une course qui pourrait rapidement condamner la jeune filière.

