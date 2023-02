André Picot : une vie de chercheur contre la pollution industrielle

Culture et idées

Peu connu du grand public, le toxicochimiste André Picot était une voix importante en France. Au cours des soixante dernières années, il a dénoncé âprement tous les effets délétères des polluants industriels sur la santé — amiante, dioxine, pesticides... — ou certains scandales sanitaires comme celui de la vache folle ou ceux causés par les incendies de Lubrizol et de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Il s’est éteint le 18 janvier, à l’âge de 85 ans, après une carrière scientifique remarquable.

Yeux turquoises, chevelure immaculée et sourire immuable, André Picot était « un combattant de la rigueur scientifique », décrit son ami toxicologue Jean-François Narbonne. « Il était aussi capable de prendre de la distance avec un discours scientifique rugueux et du carcan des exigences réglementaires. » Une preuve d’humilité et d’intelligence, ajoute-t-il. Doté « d’un humour décapant », le professeur au Conservatoire national des arts et métiers et expert au sein de l’Académie des Sciences était aussi très bon vulgarisateur devant les instances officielles et réglementaires ou auprès de la presse.

Chimiste de formation, André Picot a choisi de pratiquer la science en interdisciplinarité, à la frontière entre la toxicologie et la chimie. Après avoir travaillé sans succès au développement d’une pilule abortive au sein de l’industrie pharmaceutique, il a rejoint les bancs de la recherche académique sur les risques chimiques. Chimiste-biologiste directeur de recherches au Centre national de recherche scientifique (CNRS), il s’est spécialisé dans les mécanismes impliqués dans les oxydations chimiques et biologiques ainsi que dans la toxicologie moléculaire. Il a créé l’unité de prévention du risque chimique du CNRS, et ainsi acquis une « immense connaissance des risques industriels qui ne cessent d’accroître, ce que j’appelle la “chimisation toxique” du travail et de l’environnement », écrit Annie Thébaud-Mony, sociologue spécialiste des maladies professionnelles. Il fut aussi l’un des fondateurs de l’Association de toxicologie et chimie.

Dioxine, gaz de schiste , pesticides : ses grands combats

Sa rencontre avec le chimiste et toxicologue Henri Pézerat « dans les préfabriqués (sans doute amiantés) » de l’université de Jussieu marque un tournant majeur dans la vie du scientifique. Aux côtés de sa compagne et chercheuse à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) Annie Thébaud-Mony, Henri Pézerat dénonçait alors, dans les années 1980, les ravages de l’amiante. Une lutte à laquelle André Picot a pris part.

Au début des années 1990, un autre combat s’est engagé. À l’Académie des sciences, André Picot dénonçait les méfaits de la dioxine, un polluant persistant cancérigène émis lors de la combustion de déchets et qui s’accumule dans les aliments. Son avis lui valut des démêlés avec ses pairs qui n’apprécièrent guère ses positions. En 1994, il refusa même de signer le rapport de l’Académie des sciences sur la dioxine. Il rencontra alors Jean-François Narbonne, qui, lui aussi, tentait d’alerter sur le sujet. « Il y avait un lobbying très fort pour minimiser les risques liés à cette famille de polluants persistants », raconte Jean-François Narbonne. Au même moment, pourtant, l’Environmental Protection Agency des États-Unis publiait un rapport détaillé sur les risques associés à ce polluant. L’avis de l’Académie des sciences est « stupéfiant parce qu’il a permis le développement du parc d’incinérateurs le plus important de toute l’Union européenne. Avec émission de dioxine, bien sûr », observe sur son blog le journaliste Fabrice Nicolino. L’histoire a donné raison à Picot et à Narbonne.

Un scientifique rigoureux et d’une humanité débordante

Dans les années suivantes, André Picot s’est attaqué aux gaz de schiste. Dans un rapport publié en 2011, il expliquait que ces techniques d’extraction provoquent la libération de gaz, comme le formaldéhyde ou le benzène, hautement toxique et dangereux pour la santé des travailleurs et des riverains. Il évoquait également la libération de sulfure de dihydrogène aux effets toxiques et anesthésiants majeurs et qui pourrait expliquer les pluies d’oiseaux morts observées aux États-Unis (bien que le scientifique resta sceptique sur cette hypothèse) ou le décès de bovins s’étant abreuvés à proximité.

Grâce à son savoir, qu’il a su partager, André Picot a accompagné des luttes écologistes difficiles. DR

D’autres combats ont jalonné la vie du chercheur. Celui pour la reconnaissance de la culpabilité de Monsanto dans les problèmes de santé de l’agriculteur Paul François. Là aussi, la toxicologie lui permettait d’expliquer comment les émanations toxiques du désherbant le Lasso ont pu à distance provoquer les comas dont l’agriculteur a été victime. Avec une victoire judiciaire à la clé.

Lors de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen en 2019, André Picot a alerté sur les effets à long terme de la forte pollution respiratoire, « de l’amiante sous forme d’une pluie de poussière blanche », avait-il expliqué à Reporterre. ll a aussi soutenu le travail d’Alexander Samuel sur les conséquences sanitaires des gaz lacrymogènes, dans nos colonnes. Un sujet peu étudié car « réservé au domaine militaire », nous disait-il.

En 2009, André Picot décrivait son ami défunt Henri Pézerat comme « un modèle de lanceur d’alerte : compétent, acharné dans ses convictions, parfois obstiné et surtout profondément humain, donc à l’écoute des autres en particulier les plus défavorisés ». Une description qui colle parfaitement à André Picot lui-même, un homme bienveillant, très compétent et qui, grâce à un savoir qu’il a su transmettre, a été utile aux luttes écologistes. À l’heure où de nombreux scientifiques se demandent s’il ne faut pas entrer en rébellion, la démarche d’André Picot pourrait servir de modèle.

ANDR É PICOT EXPLIQUE LE GLYPHOSATE

En 2017, dans notre podcast pour les enfants, Radio Bambou, André Picot avait expliqué le B.A. BA du glyphosate au micro de Mathilde Bouquerel.

André Picot, expert en toxicologie. DR

Ces derniers temps en lisant les journaux par-dessus l’épaule des visiteurs du Jardin des Plantes, j’ai souvent vu passer un mot bizarre : glyphosate. Un million d’Européens demandent son interdiction ! J’ai mené ma petite enquête, et j’ai découvert que c’est un produit chimique qui sert à tuer les mauvaises herbes. Mouais… Pas trop le truc dans lequel je voudrais tremper ma pousse de bambou du petit-déjeuner. Selon certains scientifiques, ce produit causerait des maladies très graves comme le cancer. Pour tirer cette histoire au clair, je suis allé demander son avis à André Picot. En plus d’ouvrir sa porte aux pandas roux curieux, il est expert en toxicologie (c’est-à-dire qu’il étudie les produits toxiques) et fondateur de l’ATC (Association de toxicologie-chimie).

Trois questions à André Picot sur le glyphosate.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner