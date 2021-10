Nous nous tiendrons aux côtés de Jérôme, scientifique désobéissant

Tribune — Libertés

Le Collectif de la rébellion scientifique regroupe plus de 2 000 scientifiques francophones de toutes disciplines soutenant les mouvements de désobéissance civile et de développement d’alternatives face à l’urgence écologique et climatique. Ils et elles appuient ces mouvements par leurs prises de position, leurs expertises ou encore leur présence dans les mobilisations. Jérôme Guilet, un scientifique engagée et membre du Collectif, est en procès le 7 octobre avec six militants d’Alternatiba, à la suite de leur intrusion sur le tarmac de Roissy lors de la marche sur les aéroports du 3 octobre 2020.

Retrouver ici la liste des signataires de la tribune.

Pour dénoncer l’inaction politique face à la catastrophe écologique qui nous menace, notre collègue Jérôme Guilet a, comme nous, rejoint en février 2020 l’« Appel de 1 000 scientifiques à la désobéissance civile et au développement d’alternatives ». Comme nombre d’entre nous, mais sans doute avec encore plus de détermination, Jérôme a fait le choix d’incarner cet appel en s’exposant juridiquement et physiquement sur le terrain.

Le 13 mars 2020, à la suite d’une action avec les décrocheurs de portraits visant à faire le « vrai » bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron en matière de climat, Jérôme a été interpellé en même temps que deux autres scientifiques signataires de l’appel et d’autres activistes. Il a passé vingt-quatre heures en garde à vue sans qu’aucune charge ne soit finalement reconnue contre lui.

Le 3 octobre 2020, Jérôme a participé à la « marche sur les aéroports », organisée dans toute la France. Il a fait partie de l’équipe ayant fait irruption sur le tarmac de Roissy-CDG pour dénoncer l’absurdité du projet d’extension du terminal 4, et plus largement pour inviter à remettre en question un secteur dont les prévisions de croissance sont incompatibles avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour cette dernière action, Jérôme sera en procès le 7 octobre prochain, avec six autres activistes. Ils et elles sont poursuivis pour « troubles au fonctionnement des immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs […] » et risquent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 18 000 euros d’amende.

Par ses actions, Jérôme a su incarner une forme de responsabilité des scientifiques que nous devrons continuer à faire vivre.

Cet engagement, Jérôme l’a pris en sa qualité de scientifique. Certes, Jérôme n’est pas climatologue — pas plus que la grande majorité d’entre nous — mais astrophysicien. Pour autant, en tant que scientifique, Jérôme peut apprécier pleinement la robustesse des preuves synthétisées par plusieurs milliers de ses collègues dans le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) ou le rapport de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (l’IPBES, surnommée le « Giec de la biodiversité »). En tant que scientifique, il mesure pleinement le péril que nous font courir les gouvernant·es, qui ne misent actuellement que sur d’hypothétiques ruptures technologiques pour répondre à l’urgence climatique ; et le cynisme de secteurs industriels s’employant à retarder le plus possible l’action climatique pour maintenir des profits de court terme. Comme nous, Jérôme a fini par questionner le sens de travailler à construire des constats scientifiques, à documenter les effets des catastrophes en cours, si ce travail est ostensiblement ignoré par ceux et celles qui sont aux commandes, en dépit des mobilisations citoyennes.

Quel que soit le verdict du jugement du 7 octobre, nous nous tiendrons aux côtés de Jérôme et des six autres activistes poursuivis pour leur action en faveur du climat. Par ses actions, Jérôme a su incarner une forme de responsabilité des scientifiques que nous devrons continuer à faire vivre. Nous resterons mobilisé·es et présent·es pour de futures actions, en dépit des tentatives croissantes de judiciariser — voire criminaliser — les formes d’expression du mouvement climat. Nous continuerons, par notre travail scientifique, et en lien étroit avec la société civile, à mettre nos compétences aux services des transformations nécessaires à un avenir viable et désirable, afin de mettre les sciences au service d’une transition juste.

Les signataires de la tribune Luis Almeida, Directeur de Recherche, Mathématiques, CNRS

Abdel Aouacheria, Chercheur, Biologie, CNRS

Gilles Arnold, Enseignant-chercheur, Mécanique, Université de Haute Alsace

Stéphane Aymerich, Chercheur, Microbiologiste, INRAE

Viviane Baladi, DR, mathématiques, CNRS et Sorbonne Université

Fabienne Barataud, Ingénieure, INRAE

Simon Barbot, Doctorant, Océanographie, LEGOS

Paul Barrère, Doctorant, Astrophysique, CEA AIM

Yves Bas, Chercheur, Ecologie, MNHN

Marc Basler, Assistant ingénieur, instrumentation, CNRS

Léa Beaumelle, Postdoc, Ecologie, INRAE

Joana Beigbeder, Maitre assistant, Science des matériaux, IMT Mines Alès

Simon Benhamou, Directeur de recherche, Eco-ethologie / Neurosciences comportementales, CNRS

Daniel Beretz, retraité, Energie, CEA

Nicolas Berger, PRAG, Mécanique, U. Bordeaux

Françoise Berthoud, Ingénieure de recherche, Informatique, CNRS

Françoise Billebaud, Chercheur, Astrophysique, Université de Bordeaux

Edgar Blaustein, retraité, économiste, Sciences Citoyennes

Anne Blondeau, MCF, Ecologie Evolutive, Université Limoges

François Bonhomme, Directeur de Recherches émérite, Biologie des Populations, CNRS

Pascal Bonnefond, Astronome, Géodésie Spatiale, Observatoire de Paris - SYRTE

Timothée Bonnet, Post-doctorant, Biologie évolutive, Australian National University

Jean-Marc Bonneville, CR CNRS, Biologie, LECA UMR5553

Frédéric Boone, Chercheur, Astrophysique, IRAP

Marie Bouchet, MCF, études anglophones, Université Toulouse Jean Jaurès

Milan Bouchet-Valat, Chargé de recherche, Sociologie, Ined

Erwan Bousse, Maître de conférences, Informatique, Université de Nantes

Mathilde Bouvier, Doctorante, Astrophysique, IPAG

Martin Bowen, Chercheur DR CNRS, Physique, Institut de Physique et Chimie des Materiaux de Strasbourg

Audrey Bras, Post-doctorant, Ecologie, SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

Alain Brauman, Chercheur, Ecologie, IRD

François Briens, Analyste, Economie écologique

Christophe Brun, Chercheur CNRS, Physique du solide, Sorbonne université et CNRS

Clémentine Bry, enseignant-chercheur, psychologie de la prévention, université savoie mont blanc

Matteo Bugli, postdoc, astrophysique, CEA-Saclay

Louisiane Burkart, AI, Ecotoxicologie, INRAE

Xavier Capet, chercheur, Océanographie, Institut Pierre Simon Laplace, CNRS

Francis Carbonne, AI , Biologie végétale, CNRS

Guillaume Carbou, MCF, SIC, Université de Bordeaux

Alexis Carlotti, Astronome, Astrophysique, IPAG / UGA

Julian Carrey, Professeur des Universités, Physique, INSA Toulouse

R. Cerda, Doctorant, Mathématiques, AMU / I2M

Katell Chantreau, Doctorante, Sciences de l’éducation, Université Rennes 2

Pierre Charmetant, Chercheur, Amélioration des Plantes, Cirad

Justine Charon, Postdoctorante, Microbiologie, University of sydney

Mathieu Chassé, Enseignant-chercheur, Géosciences, Sorbonne Université

Emmanuel Chauveau, Chercheur, Physique des particules, CNRS/IN2P3

Sylvain Chevillard, Chargé de recherche, Informatique, Inria

Arnaud Chiffaudel, Chercheur indépendant & ancien Chargé de Recherche, Physique des Systèmes Complexes, CNRS de 1988 à 2012

Floriane Clement, Chargée de recherche, Géographie, INRAE

Benoît Clément, Docteur en Sciences, interne en médecine, Immunologie, médecine générale, CHRU de Tours

Yann Coadou, Chercheur, physique des particules, Centre de physique des particules de Marseille (CPPM)

Sarah Coffinet, postdoctorante, biogéochimie, CNRS

Christophe Coillot, Ingénieur de Recherche, Instrumentation scientifique, CNRS

Catherine Coirault, Chercheuse, biologie, Inserm

Maxime Combes, chercheur indépendant, Economie

Camille Contoux, chercheuse , climatologie, CNRS

Laurent Coolen, Maître de conférences, Physique, Sorbonne Université

Mickael Coriat, Chercheur, Astrophysique, IRAP, Toulouse

Isabelle Couchoud, Maitre de Conférences, Paléoclimatologie, USMB

Tristan Cren, Chercheur, Physique, CNRS

Amelia Curd, Cadre de recherche , Écologie marine , Ifremer

Marie D’angelo, Maître de conférences, Physique, Sorbonne Université

Pascal David, Ingénieur, physique, CNRS

Michel De Garine-Wichatitsky, Chercheur, Ecologue

Pablo De Oliveira Castro, Maître de conférences, Informatique, Université de Versailles St Quentin

François Debontridder, ir cnrs, physique, cnrs

Etienne Decle, retraité, prévention des risques

Anne Delaballe, UGA

Frantz Depaulis, Chercheur , Ecologie et évolution, CNRS

Laurence Després, Professeure Université, Biologie, Université Grenoble Alpes

Angelique Dhont, chercheur

Pascale Dietrich, chargée de recherche, sociologie, INED

Sarah Dijols, Post-doctorat, Mathématiques, Max Planck Institut for Mathematics

Emmanuel Discamps, Chercheur CNRS, Archeozoologie et paleoecologie, CNRS

Nathanael Dougier, Doctorant, Génie énergétique, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

Jonathan Dumon, Ingénieur d’études instrumentation, Mécatronique, CNRS

Benoit Durieu, Doctorant, Biologie, Bioinformatique, Université de Liège

Cyril Dutech, Chercheur, Biologie évolutive, INRAE

Antonin Eddi, Chargé de Recherches, Physique, CNRS

Philippe Enclos, Enseignant-chercheur retraité, droit privé, université de Lille

André Estevez-Torres, Directeur de recherche, Physique, CNRS

Guillaume Evin, Chargé de recherche, Risques naturels, INRAE

Xavier Faïn, Chercheur CNRS, Paléoclimatologie, Institut des Géosciences de l’Environnement

Guillaume Falmagne, étudiant PhD, Physique des particules, LLR (Ecole Polytechnique)

Tanguy Fardet, Postdoctorant, Physique, Université de Tübingen, Max Planck Institute For Biological Cybernetics

Eric Faudry, Chercheur, Biologie, CEA

Xavier Fenouillet, Docteur, Physique Théorique, UTPS

Guillaume Ferlat, Maître de conférences, Physique, Sorbonne Université

Guillaume Ferriere, Post-doctorant, Mathématiques, IRMA - Université de Strasbourg

Yann Fiévet, Professeur retraité, Sciences Economiques et Sociales

Jean-Baptiste Floc’h, PhD, Ecologie microbienne, IRBV

Jérôme Fontane, Enseignant-Chercheur, Dynamique des Fluides, ISAE-SUPAERO

Nicolas Forien, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Mathématiques, Aix-Marseille Université

Eve Fouilleux, DR , Sciences Politiques, CNRS

Marie-Alice Foujols, Ingénieure de recherches, sciences du climat, CNRS

Yoan Fourcade, MCF, Ecologie, Univ. Paris-Est Créteil

Marion Fourmeau, Maîtresse de conférences, Mécanique, INSA-Lyon

Marine Fourrier, Doctorante, Océanographie, Sorbonne Université

Gilles Frison, Chercheur, Chimie, CNRS

Rémy Froissart, Chargé de recherche , Virologie évolutive, CNRS

Nathalie Fromin, chercheur, écologie, CNRS

Mathieu Fructus, Ingénieur de recherche, Météo France

Hubert Gallée, recherche scientifique, Sciences de la météorologie et du climat, IGE - CNRS

Olivier Gallot-Lavallée, Enseignant/Chercheur, Physique Electrique, Université

Stephane Gançarski, MC, Informatique, sorbonne université

Guila Ganem, Chercheur, Ecologie, CNRS

Patrick Ganster, Enseignant-Chercheur, Sciences des matériaux, Mines Saint-Etienne

Didier Gascuel, Professeur , Ecologie Marine, Institut Agro

Pierre Gasselin, Ingénieur de recherche, Géographe, INRAE

Cyprien Gay, chercheur, Physique, CNRS / Université de Paris

Sophie Gerber, Chercheuse, Biologie-philosophie, Inrae

Isabelle Goldringer, Directrice de Recherche, Génétique des populations, agronomie, INRAE

Adeline Grand-Clément, MCF, Histoire , Toulouse 2

Aurore Grandin, doctorante, sciences cognitives, Ecole Normale Supérieure

Thierry Grenet, chercheur, physique, CNRS

Bernard Guelton, Professeur, Arts visuels, Université Paris 1

Vincent Guillet, Enseignant-chercheur, Astrophysique, Institut d’Astrophysique Spatiale

Steve Hagimont, Maître de conférences, Histoire, Paris Saclay

Isabelle Hajek, Maître de conférences, sociologie, Université de Strasbourg/SAGE CNRS

Hugo Harari-Kermadec, Professeur d’université, Sociologie, Université d’Orléans

Maxime Hauray, Maitre de Conférences, Mathématiques, Université d’Aix-Marseille

Corentin Hecquet, Collaborateur Scientifique , Science, Université de Liège - Belgique

Benoit Hingray, Chargé de Recherche , HydroClimatologie, CNRS

Eric Hueber, Enseignant-chercheur, Génie informatique, automatique et traitement du signal, UHA

Jean-François Humbert, Directeur de Recherche, Ecologie-microbiologie, INRAE

Philippe Huneman, DR CNRS, philosophie, IHPST

Jean-Michel Hupé, Chercheur, Ecologie Politique, CNRS

Béatrice Janiaud, Enseigante-chercheure, mécanique des fluide, UGA

Serge Janicot, Directeur de recherche, Climatologue, IRD

Kévin Jean, Maître de conférences, Epidémiologie, Conservatoire national des Arts et Métiers

Isabelle Joing, MCU, STAPS - Sciences de l’éducation, Université de Lille

Auriane Jones , Ingénieur , Écologie , Ifremer

Laurence Jouniaux, chercheuse, sciences de la Terre, institut Terre & Environnement de Strasbourg

Etienne-Pascal Journet, Chercheur, Agronomie, CNRS / INRAE

Jean-Francois Julien, Chercheur, Biologie, C.N.R.S.

Mehdi Khamassi, Chercheur, Sciences cognitives, Un grand EPST généraliste

Alice Krieg-Planque, maîtresse de conférences, Sciences de l’information et de la communication, Université Paris-Est Créteil

Sébastien Lachaize, Enseignant-Chercheur, Chimie, INSA Toulouse

Romain Lacoste, fonctionnaire, aires protégées, parc national

Jacques Lafait, directeur de recherche émérite au CNRS, physique, Institut des nanosciences de Paris - CNRS - Sorbonne Université

Amaury Lambert, Professeur des universités, Mathématiques, écologie, évolution, Ecole Normale Supérieure

Ariane Lambert-Mogiliansky, professeure associée, Economie, Ecole d’Economie de Paris

Yannick Lara, Postdoc, Microbial evolution and ecology, University of Liege

Matthieu Latapy, DR CNRS, Informatique, LIP6 - CNRS et Sorbonne Université

Isabelle Launay, Professeure, Etudes en danse, Paris 8

Marilyne Laurans, chercheure, Ecologie, CIRAD

Benoit Laurent, PhD, Pathologie Epidemiologie Végétale, INRAE

Christine Lauzeral, PRAG, Mathématiques et Ecologie, Université Paul Sabatier Toulouse

Sandra Le Bissonnais, Doctorante, Biologie Evolutive, Université de Neuchâtel

Alexandre Le Tiec, Chargé de recherche CNRS, Astrophysique, Observatoire de Paris

Justine Le Vaillant, Dr, Ecologie Evolutive, Estacion Biologica de Doñana

Arthur Leblois, Chercheur, Neurosciences, CNRS

Sébastien Lebonnois, Directeur de recherche, Planétologie, CNRS

Raphaël Lebrun, Doctorant, Physique du climat, Laboratoire de Météorologie Dynamique IPSL/CNRS

Jean-Luc Lebrun, Médecin, Gynécologie-Obstétrique, Hôpital public

Nicolas Leclerc, Directeur de Recherche CNRS, Chimie des Matériaux, CNRS - Université de Strasbourg

Michelle Lecolle, professeur des universités, linguistique, Paris 3 Sorbonne nouvelle

Margaux Lefevre, Etudiante, Ecologie, entomologie, Faculté

Sophie Lefèvre, Ingénieure, Ecologie

Frédéric Legendre, Maitre de conferences, Biologie de l’évolution, Museum national d’Histoire naturelle

Tomas Legon, Docteur, Sociologie, Telecom Paris

Germain Lemasson, Ingénieur Recherche, informatique, Grenoble INP

Philippe Léna, DR émérite, Géographe, IRD

Camille Lepoittevin, Ingénieure de Recherche, Biologie évolutive, INRAE

Benoît Leroux, Enseignant-chercheur, Sociologie, Université de Poitiers

Mathieu Lobet, Inégnieur-Chercheur, HPC, MdlS

Pierre-Yves Longaretti, Chercheur CNRS, Astrophysique théorique & problématiques société - environnement, IPAG/UGA/CNRS & STEEP/INRIA

Sandrine Longis, INRAE

Romain Lorrilliere, Post-Doc, Ecologie, MNHN

Antoine Louchart, CR CNRS, paléontologie, CNRS

Ivan Magrin-Chagnolleau, Chercheur, Philosophie, CNRS

Remi Mahmoud, Doctorant, Statistiques, INRAe

Fabien Malbet, Directeur de recherche, Astrophysique, CNRS - Univertsité de Grenoble Alpes

Florence Maraninchi, Professeure des Universités, Informatique, Grenoble INP / Université Grenoble Alpes

Elodie Marchadier, Maitre de conférence, Biologie, Universtité Paris-Saclay

Stéphanie Mariette, Chercheuse, Génétique des populations, INRAE

Mylene Mariette, chercheuse CSIC, Biologie et evolution, Doñana Biological Station EBD-CSIC Espagne

Philippe Marmottant, Directeur de recherche, Physique, CNRS (ici expression à titre de )

Valentin Maron, Maitre de conférence, Didactique de la physique, INSPE Toulouse

François-Marie Martin, Docteur, Ecologie, Université Bourgogne - Franche-Comté

Gabrielle Martin, MCF, Ecologie, Université de Toulouse

Hélène Masclaux, Maître de conférences, Ecologie, Université de Franche Comte

Pierre Mathieu, PRU, Mathématiques, Université d’Aix-Marseille

Mathieu Mathieu Bouffard, Postdoctorant, Sciences de la Terre (géophysique interne), IRPHE, Marseille

Pascal Maugis, Chercheur, Climat, LSCE

François Médard, Maitre de Conférences, Physique, Université Clermont Auvergne

Elodie Merlot, Chercheuse, Biologie, Inrae

Françoise Mignon, Maître de conférences, Sciences du langage, Université de Perpignan

Raphaël Mignon-Risse, Chercheur post-doctorant, Astrophysique, Université de Paris

Karine Millon Faure, MCF, didactique des mathématiques, AMU

Régis Missire, Enseignant-chercheur, sciences du langage, Université de Toulouse

Malo Mofakhami, MCF, Sciences économiques

Pablo Molina Vila, Ingenieur d’Études, Primatologie, CNRS

Julien Montillaud, Maître de conférences, Astrophysique, Université de Franche-Comté

Delphine Moussard, Maître de Conférences, Mathématiques, Aix-Marseille Université

Facundo Muñoz, Chercheur, Biostatistiques, Cirad

Marc-Hubert Nicole, Professeur des universités, Mathématiques, Université de Caen

Jérémy Omer, Enseignant chercheur, Mathématiques, INSA Rennes

Olga Otero, PU, Evolution-Paléontologie, Université de Poitiers

Laurent Pagani, Directeur de Recherche CNRS, Astrophysique, CNRS & Observatoire de Paris

Marc Pananceau, Enseignant chercheur, Neurosciences, Paris-Saclay Institut of Neurosciences (Neuro-PSI), Université Paris-Saclay

Gilles Pansu, Ingénieur, Internet

Geremy Panthou, Physicien-Adjoint, Climat/Hydrologie, UGA

Sylvain Patinet, Chargé de recherche, Mécanique physique, CNRS

Matthias Pauly, maitre de conférences, chimie, Université de Strasbourg

Grégoire Perez, Cheurcheur... d’emploi, Ecologie, NA

Laurent Perrin, Directeur de recherches , Biologie (Génétique), CNRS

Julie Perrin, MCF , Danse, université Paris 8

Christophe Peugeot, Chargé de recherche, Hydrologie, IRD

Chiara Pistocchi, Maitre de Conférences, Sciences du Sol, Montpellier SupAgro

Paul Platzer, Post-doctorant, Océanographie, Ifremer

Christine Poilly, enseignante, math / sciences, éducation nationale

Christopher Pollmann, Professeur des universités, agrégé des Facultés de droit, Droit public, Université de Lorraine

Emmanuelle Porcher, Professeure, Ecologie, MNHN

Marie-Lazarine Poulle, Ingénieur recherche, Eco-éthologie, Université de Reims Champagne Ardenne

Mariline Poupaud, doctorante, vétérinaire

Nicolas Praquin, Professeur des Universités, Sciences de gestion, Paris-Saclay

Giovanni Prete, Enseignant-chercheur, Sociologue, Université sorbonne paris Nord

Genevieve Prevost, Professeur des Universités, Ecologie évolutive, Université de Picardie Jules Verne

Armel Prieur, Président , Emploi sans carbone , Www.escape-jobs.fr

Bernard Quéguiner, Professeur, Océanographie, Université d’Aix-Marseille

Sylvain Racaud, MCF, Géographie, Université Bordeaux Montaigne

Olivier Ragueneau, DR CNRS, Sciences de la soutenabilité, CNRS

Hugo Raguet, Maître de conférences, Informatique, INSA Centre-Val de Loire ; Laboratoire d’informatique fondamentale et appliquée de Tours

Raphaël Raynaud, Maître de Conférence, Astrophysique, Université de Paris

Marie Rescan, Ingénieur de recherche CDD, Ecologie, CEFREM UMR 5110

Adrienne Ressayre, Chercheuse, Biologie, INRAE

Stanislas Rigal, Doctorant, Ecologie, ISEM

Tony Robinet, Maître de Conférences, Ecologie, MNHN

Soizic Rochange, Enseignante-Chercheuse, Biologie, Université Toulouse 3

Philippe Roche, Chercheur, Physique, CNRS

Matthieu Romagny, Professeur, Mathématiques, Université Rennes 1

Pascale Ronot, assistant ingénieur, chimie, CNRS

Françoise Roques, astronome, astrophysique, Observatoire de Paris

Stéphane Rosière, Professeur des universités, Géographe, Université de Reims Champagne-Ardenne

Natacha Rossi, Post-Doctoral Research Associate, Behavioral Ecology, Queen Mary University of London

Marie Christine Rouyez, ie cnrs, biologie, CNRS

Mathieu Rué, chargé d’étude, géoarchéologie

Audrey Sabbagh, Enseignant-chercheur, Génétique, Université de Paris

Xavier Sarazin, Chercheur , Physique, CNRS

Jean-Pierre Sarthou, Professeur des Universités, Agronomie-Agroécologie, Toulouse INP

Pascale Scheromm, IR, geographie, inrae

Pascal Seppecher, Chercheur, Economie, CEPN

Nicolas Soler, Enseignant-chercheur , Microbiologie, Université de Lorraine

Claire Somaglino, McF, histoire, Sorbonne Université

Emmanuel Sternitzky, AI, Electronique, CNRS

Cédric Sueur, Professeur associé, Ethologie, Ethique, Ecologie, Université de Strasbourg

Alexis Tantet, Enseignant-chercheur, Climat, École Polytechnique

Jacques Testart, DR honoraire inserm, biologie

Laure Teulières, maitresse de conférences, histoire, Université Toulouse Jean Jaurès

Joelle Thollot, Professeure des universités, informatique, Grenoble INP

Mathieu Thomas, Chercheur, Génétique végétale, CIRAD

Anthony Thomas, Maitre de Conférences, Energétique, Institut Pprime

Marion Toutchkov, ingénieur, forestière, ONF

Sébastien Triqueneaux, Ingénieur, Physique, CNRS

Myriam Valero, Directrice de Recherche , Génétique Evolutive, CNRS

Elodie Vallin, TCS, science du vivant, CNRS

Marieke Van Lichtervelde, Chercheure, Géosciences, IRD

Mélanie Vay, Responsable de suivi scientifique, Droit, science politique, Mission de recherche Droit et Justice

Elodie Vercken, Directrice de recherches, Ecologie, INRAE

Caroline Vernettea, Ingénieure, Bioinformatique, MIO

Loris Verron, Doctorant, Génie Civil, Université Gustave Eiffel

Georges Veyet, Retraité, ex employé Alstom, membre Attac

Laure Vieu, DR, Informatique et Linguistique, CNRS

Laure Villate, Maîtresse de conférences, Ecologie évolutive, Université de Bordeaux

Pierre Vinant, Ingénieur de recherche, informatique, Université Gustave Eiffel

Béatrice Von Hirschhausen, Directrice de recherche, géographie, CNRS

François Warlop, chargé de recherche, Agronomie, GRAB

Sylvain Weill, Enseignent-chercheur, Hydrologie, Institut Terre et Environnement de Strasbourg

Dietmar Weinmann, DR, Physique, CNRS

Sylvie Wolf, IGR, Sorbonne Université

Maxime Woringer, IR, Biologie, Institut Curie

Axelle Zacaï, Chercheuse précaire (non-titulaire), Paléontologie, Université de Poitiers

François Ziadé, Chercheur, Métrologie, LNE



