Chantier de l’A69 : une grève de la faim pour sauver les arbres

Les militants contre l’autoroute Toulouse-Castres réussiront-ils à sauver des platanes à Vendine (Haute-Garonne) ? Le vendredi 1er septembre marque la fin de l’interdiction d’abattage de ces arbres, en raison de la nidification des oiseaux. Sept platanes pourraient être abattus, précise France 3.

Pour permettre ces travaux, un important dispositif policier a été déployé, avec près de 200 gendarmes, des drones et des hélicoptères, selon le collectif d’opposants La Voie est libre.

Le 31 août, l’activiste grimpeur Thomas Brail a menacé d’entamer une grève de la faim si les arbres étaient coupés : « Il y a trois recours sur le fond qui ne sont pas encore jugés. On attend que la justice fasse son travail. Si une machine vient toucher les arbres pour les abattre, j’entre en grève de la faim. » Les opposants ont notamment saisi le Conseil d’État, après avoir été déboutés de leur demande de suspension des travaux par le tribunal administratif de Toulouse.

De son côté, Thomas Brail demande au ministre des Transports Clément Beaune d’instaurer un moratoire sur cette autoroute. Pourtant, en mai dernier, Clément Beaune avait assuré que Toulouse-Castres ne figurait pas dans la liste des projets routiers réévalués par le gouvernement cet été. Mais il a promis d’étudier avec le concessionnaire, Atosca, de possibles « améliorations » pour « réduire encore les impacts » du projet.

En avril dernier, les opposants à ce projet routier avaient déjà installé un campement à Vendine pour empêcher l’abattage des arbres. Il avait été évacué un mois plus tard.

