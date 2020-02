Coronavirus : « Ne stigmatisons pas les chauves-souris »

Il semblerait que dans les facteurs explicatifs des chutes de populations de chauves-souris en Chine, il y aurait le dérangement des zones de nidification à cause des transformations touristiques de beaucoup de grottes. Il est intéressant de se reposer la question des rapports entre les humains et la nature. Quand on déforeste, on va au contact de certains animaux : ce ne sont pas uniquement les animaux qui ont parfois des fonctionnements perturbant des activités humaines. Ce sont aussi les humains, par l’extension de leurs activités, qui perturbent fortement le comportement d’animaux. Et rentrent en contact avec certains d’entre eux alors qu’ils n’auraient pas dû.

Dans ce genre de cas, des séquences du virus sont réalisées puis comparées pour voir de quel virus animal il est proche. Ce qui a été montré est la grande proximité entre le virus retrouvé chez l’humain et celui porté par des chauves-souris. À partir du moment où il y a une socialité importante — les chauves-souris vivent généralement en colonies —, un pathogène peut plus facilement se transmettre d’un individu à un autre. En plus, elles vont exploiter des gites, des grottes par exemple, où il peut y avoir plusieurs espèces. Là aussi, si une espèce est plus susceptible de porter un virus, elle contaminera plus facilement les autres.

Tout à fait, on a tendance à dire que ces chauves-souris sont des « bombes » , qu’elles présentent un « danger » , « des risques majeurs » , etc. On peut très vite stigmatiser un groupe taxinomique, les chauves-souris aujourd’hui, à cause de ses interactions avec les humains. Mais on ne peut pas dire du jour au lendemain qu’il faut fermer les grottes. Je connais des gens qui balancent de l’insecticide dès qu’ils trouvent des chauves-souris derrière leurs volets. C’est quand même un problème de connaissances. Ceci dit, le fait qu’on soit averti que les chauves-souris sont porteuses de virus peut aider à ce qu’on n’aille pas les embêter.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.