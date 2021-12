Delphine Batho devient porte-parole de la campagne de Yannick Jadot

En bref — Présidentielle

La députée des Deux-Sèvres Delphine Batho a été nommée dimanche 5 décembre porte-parole de la campagne de Yannick Jadot, candidat d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) à la présidentielle.

Elle remplace le précédent porte-parole Matthieu Orphelin. Ce dernier avait été « mis en retrait de ses responsabilités » le 27 novembre en raison de sa proximité avec Nicolas Hulot, accusé de viols et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes dans un récent épisode d’« Envoyé Spécial ».

« Matthieu Orphelin était un proche de Nicolas Hulot et il y a eu des témoignages qui remettent en cause [son] entourage, avait déclaré Yannick Jadot. Matthieu Orphelin n’est évidemment pas responsable [des agissements de Nicolas Hulot], mais il doit reprendre sa liberté de parole. Il ne peut plus être porteur de ma parole. »

Le député du Maine-et-Loire avait quant à lui affirmé n’avoir « jamais couvert le moindre agissement répréhensible de Nicolas Hulot », et fait part de son soutien « entier » pour ses victimes. Sa mise à l’écart de la campagne serait selon lui due à des désaccords stratégiques avec l’équipe de Yannick Jadot.

Delphine Batho avait été l’une des rivales de Yannick Jadot au cours de la primaire des Verts. Elle s’y était positionnée en faveur de la décroissance et était arrivée en troisième position lors du premier tour (avec 22,32 % des voix). Conformément aux règles de la primaire écologiste, elle s’était ralliée au vainqueur le 28 septembre, affirmant sa volonté de « faire gagner l’écologie ensemble ».

