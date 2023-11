Deux journalistes de Reporterre convoqués par la gendarmerie : encore une atteinte au droit d’informer !

En bref — Libertés

Le 8 novembre dernier, la gendarmerie de Saint-Étienne-les-Orgues (Alpes-de-Haute-Provence) a convoqué et auditionné deux journalistes travaillant pour Reporterre.

Pierre Isnard-Dupuy, membre du collectif de journalistes indépendant·es marseillais Presse-Papiers, et un confrère photojournaliste ont été interrogés suite à un reportage pour Reporterre, dans la forêt communale de Cruis, publié le 19 octobre dernier : « Stop au photovoltaïque dans nos forêts » : des militants s’enchaînent à des engins de chantier. Ils y relataient l’action de plusieurs personnes manifestant contre la destruction de 17 hectares de forêt, au profit d’une nouvelle centrale solaire dans la montagne de Lure.

Depuis la loi du 2 février 2023, toute personne ayant pénétré « de manière non autorisée dans une propriété privée rurale ou forestière » est passible d’une amende allant jusqu’à 750 euros. C’est en vertu de cette loi que nos journalistes ont été convoqués.

Reporterre et le collectif Presse-Papiers dénoncent cette intimidation à l’encontre de journalistes. Elle constitue une atteinte au droit à l’information des citoyens et citoyennes. En 2023, quatorze journalistes ont été la cible d’arrestations, de gardes à vue, d’actions de surveillance ou de convocations par les dépositaires de l’autorité publique en France, selon le Centre européen pour la presse et la liberté des médias.

La sanction contre nos confrères est d’autant plus absurde que la justice a déjà plusieurs fois annulé ce type de poursuites. Plusieurs journalistes de Reporterre ont depuis plusieurs années été convoqués par la gendarmerie et poursuivis pour avoir exercé le droit à l’information en racontant l’action de militants écologiques. La justice a condamné ces démarches (le journaliste Grégoire Souchay a été relaxé par le tribunal de Rodez en juin 2023 ; abandon des poursuites à l’endroit de Mannone Cadoret et Justine Guitton-Boussion en 2023), tandis qu’en 2021, le tribunal d’Annecy avait aussi annulé les poursuites contre un journaliste ayant suivi des écologistes sur un aéroport.

Infliger une sanction pénale ou administrative à un·e journaliste exerçant son travail de reportage est une atteinte à la liberté d’informer et vise à décourager les journalistes de couvrir des informations d’intérêt général, comme les conséquences environnementales des projets industriels. L’exercice de la liberté d’expression, de laquelle découle la liberté d’informer, constitue un des principes qui fondent une société démocratique. Ce principe est consacré par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen annexée à la Constitution et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Nous réclamons l’abandon des poursuites qui portent atteinte au libre exercice du travail journalistique et à la liberté d’expression.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Commentaires