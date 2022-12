Foie gras : les souffrances subies par les canes sont révélées par L214

En bref — Animaux

Des canes malades, blessées, parfois mortes le bec débordant encore de pâtée de maïs… Comme souvent, les images diffusées par l’association L214 sont choquantes. Quelques jours avant le réveillon de Noël, l’ONG veut marquer les esprits sur les conditions de gavage des canards, ou, plus précisément, celui des canes.

Cette année, pour faire face à la pénurie de volailles décimées par la grippe aviaire, les professionnels de la filière ont en effet décidé de gaver les canes. Mais « le gavage est source de blessures et souffrances supplémentaires pour les canes, plus nerveuses et plus sujettes aux maladies cardiaques que les mâles », souligne L214.

Du foie gras vendu chez Auchan, Cora, Leclerc et Système U

Ces images ont été filmées dans une salle de gavage située à Lacapelle-Marival (Lot), qui produit pour le groupement La Quercynoise. Ce dernier commercialise son foie gras sous diverses marques : Maistres Occitans, marque vendue par les enseignes Auchan, Cora, Leclerc, Système U et Métro ; Clos Saint Sozy, pour le marché professionnel et Maison Occitane, pour le marché direct, entre autres auprès des comités d’entreprises (Peugeot, Veolia, Crédit agricole et Bouygues), des mairies, en vente par correspondance et dans les trois boutiques éponymes à Gramat, Brive et Rocamadour.

L214 précise que l’enseigne Métro, où se fournissent de nombreux restaurateurs, a décidé de lancer « un audit interne » dès qu’elle a été informée des pratiques de cet élevage. « Elle a suspendu les commandes auprès de ce producteur. »

L’ONG a décidé de porter plainte auprès du procureur du tribunal judiciaire de Cahors pour « mauvais traitement envers des animaux commis par un professionnel ». Elle rappelle par ailleurs que la charte du foie gras français stipule que seuls les foies gras obtenus à partir de mâles peuvent être commercialisés. « Si ces foies de canes étaient vendus sous l’appellation foie gras, il en résulterait une tromperie évidente pour les consommateurs », assure-t-elle.

