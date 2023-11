La déforestation ralentit en Amazonie

Bonne nouvelle : le poumon vert de la planète se porte (un peu) mieux. La déforestation en Amazonie brésilienne est tombée à son niveau le plus bas depuis cinq ans, a annoncé le 9 novembre l’Institut national de recherche spatiale (INPE) du pays.

Selon le système de surveillance de la déforestation Prodes de l’INPE, 9 001 km2 de forêt primitive ont été détruits entre août 2022 et juillet 2023. Soit une baisse de 22,3 % par rapport à la période août 2021-juillet 2022.

La ministre de l’Environnement, Marina Silva, a salué « les décisions politiques du président Lula visant le zéro déforestation ». Selon le gouvernement brésilien, la réduction du déboisement entre août 2022 et juillet 2023 a permis d’éviter l’émission de 133 millions de tonnes de CO 2 , soit 7,5 % du total émis par le pays.

« C’est un résultat impressionnant qui scelle le retour du Brésil dans l’agenda climatique », a déclaré Marcio Astrini, directeur du groupe de réflexion brésilien l’Observatoire du climat. Sous l’ancien président de droite Jair Bolsonaro, les destructions causées par les éleveurs, les spéculateurs fonciers et les mineurs avaient atteint leur niveau le plus élevé depuis quinze ans.

Néanmoins, le taux de déforestation de cette année reste près de deux fois supérieur au taux de destruction des forêts le plus bas jamais atteint en 2012. On est encore loin de la promesse de Lula d’atteindre une déforestation zéro d’ici à 2030.

Par ailleurs, l’Amazonie, en proie à une sécheresse historique, est ravagée par des incendies qui pourraient ruiner les efforts faits pour contenir la déforestation.

