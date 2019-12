La pénible conclusion d’une COP calamiteuse

Alors que la société civile a donné de la voix, les discussions n’ont pas abouti, vendredi 13 décembre à Madrid, obligeant les délégations à faire des heures supplémentaires. Le gros point d’anicroche : les marchés carbone. Les discussions se poursuivent samedi matin.

Samedi, 21 h 30 - La séance plénière est repoussée à minuit - au mieux...

Samedi, 17 h - La séance plénière est repoussée à 20 h.

Samedi, 15 h - À 15 heures, Andrés Landerretche, le coordinateur de la présidence de la COP, a donné une conférence de presse. Il joue les prolongations, comme hier, et repousse encore de quelques heures la fin des négociations où de nombreux sujets restent ouverts (l’ambition, les marchés carbone). "Nous allons soumettre de nouveaux textes et voir les positions de chacun", dit-il, alors que les textes présentés le matin ont essuyé de vives critiques. La séance plénière de clôture, déjà maintes fois repoussée, est prévue à 17 heures.

Vendredi, 20 h - Certains espéraient qu’un accord tomberait vendredi soir, et à une heure raisonnable, puisque cette conférence mondiale sur le climat ne semblait être qu’une transition la COP26. Espoirs douchés par Andrés Landerretche, coordinateur de la présidence chilienne, aux alentours de 19 heures : « Cette nuit, ou demain, mais on doit finir rapidement. » Car deux semaines de COP, c’est long, et 2020 vient vite. En Écosse, un renouvellement des promesses visant à contenir le réchauffement sous le seuil des 2°C est de mise, cinq ans après l’Accord de Paris. Cette perspective n’empêchait pas Jennifer Morgan, présidente de Greenpeace international, d’être très irritée vendredi en fin de matinée par l’enlisement des négociations : « Le texte doit inclure un guide clair pour la science, pour la protection des droits humains, et ne peut certainement pas inclure quelconque trafic de carbone. Il y a toujours des pays comme l’Australie, le Brésil ou l’Arabie Saoudite pour chercher des failles dans l’Accord de Paris. Or ils doivent être ambitieux et travailler avec les États les plus vulnérables. Ils pourraient ainsi regarder leurs enfants droit dans les yeux une fois rentrés chez eux. »

L’Australie et le Brésil freinent des deux pieds

Le relèvement des ambitions est « un point extrêmement important pour notre survie », rappelle le délégué du Belize à la Coalition pour une Haute Ambition. Mais les termes de l’accord sur quelques points techniques semblent peu convenir à certaines délégations. « Nous rencontrons des problèmes sur le double comptage ou l’utilisation d’anciens crédits du protocole de Kyoto [Article 6 sur les quotas carbone] avec l’Australie, le Brésil et les Etats-Unis », indiquait Carlos Manuel Rodríguez, ministre de l’Environnement du Costa Rica.

Autre recul : « La question des droits humains a disparu des textes sur les crédits carbone. On est en train de créer une brèche énorme dans l’Accord de Paris », s’inquiétait Sara Lickel, chargée de plaidoyer au Secours catholique. Laurence Tubiana, directrice de l’European Climate Foundation et dont l’avis paraît largement partagé dans les couloirs de la conférence, estimait que « s’il y a du délai supplémentaire pour un accord sur l’article 6, ce n’est pas un problème. Nous avons besoin de règles fortes, pas d’un accord avec des principes faibles ou incomplets. » La Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud tentaient de trouver un terrain d’entente sur ce thème.

Du côté des pertes et préjudices, c’est-à-dire des compensations financières pour les pays pauvres affectés par les effets du changement climatique, les négociations semblaient avancer plus rapidement. Seuls les Etats-Unis ralentissaient la cadence.

Les jeunes pressent les responsables de prendre des mesures ambitieuses.

À l’heure du bilan, cette COP25, qui probablement accouchera d’une souris, n’aura que peu porté son slogan : « Time for action ». Action, pourtant, il y a eu, mais davantage du côté de la société civile et des mouvements de jeunes que de la communauté internationale. « On ne peut que remarquer une dissonance entre ce qu’il se passe dans la rue et à la COP », regrettait Laurence Tubiana. Pour ce dernier jour, la société civile a pressé —de nouveau— les responsables à prendre des décisions plus ambitieuses. Le matin, Greenpeace avait déployé des banderoles devant l’Ifema. Et une action à base de chants et de prises de paroles a été organisée, dans l’après-midi, par des mouvements de jeunes, avant de se poursuivre en dehors du salon des foires pour retrouver ceux qui n’avaient pas de badge. « C’est la première COP depuis que Fridays For Future a émergé, depuis que des millions de personnes dans le monde réclament des mesures immédiates, que la société civile s’est réveillée, et les États en restent au même point, disait, amer, Alejandro Martínez, membre du mouvement en Espagne. On continuera à mettre la pression et on sera encore plus fort à Glasgow car l’urgence climatique ne disparaîtra pas, bien au contraire. »

Pacte Vert européen et sommet avec la Chine

L’Europe devra mener le bal... et entraîner la Chine dans son sillage.

Tous, ou presque, s’accordent à dire que l’Union Européenne, avec son « Pacte Vert » (Green Deal) et son engagement à devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050 (sauf la Pologne), devra mener le bal d’ici à la COP26. « Nous sommes dans une année où une direction collective doit être prise. L’an prochain, tout le monde devra faire plus au niveau individuel », dit Laurence Tubiana. Et l’Union Européenne en premier lieu. Avec un sommet prévu à Leipzig (Allemagne), elle espère pouvoir entraîner la Chine dans son sillage… Puis d’autres par la suite. L’effet domino, mais à la (très petite) vitesse de la géopolitique mondiale.