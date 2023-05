Les croquettes coûtent plus cher, les abandons d’animaux augmentent

En bref — Animaux

En un mois, la SPA de Bordeaux a enregistré une hausse de 40 % des abandons de chats et de chiens par rapport à 2022, révèle France 3 dans un reportage diffusé le 1ᵉʳ mai. En cause : l’inflation qui touche à la fois les croquettes, la litière et les frais vétérinaires, détaille Amanda Pirois, responsable communication et adoption de l’association.

Entre mars 2022 et mars 2023, le prix des produits pour animaux a augmenté de 15 % en moyenne. Et même de 18 % pour les croquettes pour chats et chiens. Fabriquer de la nourriture pour animal demande beaucoup d’énergie, expliquait Emmanuel Fournet, expert inflation du cabinet NielsenIQ, à France Info mi-avril.

Inflation

Avec l’explosion des prix du gaz et de l’électricité, la facture s’est donc alourdie pour les possesseurs d’un animal domestique. Même chose pour les matières premières avec lesquelles on fabrique ces aliments : « Il y a de la viande, des céréales, et ces produits-là ont beaucoup augmenté en 2022 et encore début 2023 », précisait l’expert.

Depuis plusieurs semaines, la SPA alerte sur les conséquences de cette hausse des prix. Elle explique avoir enregistré 15 % de prise en charge d’animaux en plus au cours du premier trimestre de 2023 que lors de la même période l’année précédente.

« Les gens n’osent pas nous dire qu’ils n’ont plus les moyens »

« Sur le premier trimestre, on est passé de 7 700 animaux recueillis l’an dernier à près de 8 800 », assurait son président, Jacques-Charles Fombonne, au micro de RTL, le 21 avril. Face à la hausse des coûts, nombre de propriétaires seraient contraints d’abandonner leur animal. « Par pudeur, les gens n’osent pas nous dire qu’ils n’ont plus les moyens d’entretenir un animal. »

L’association de protection des animaux est, elle-même, confrontée à cette inflation dans ses 64 refuges qui « subissent notamment une hausse de 17 % du prix des croquettes pour chats et pour chiens ainsi que de la nourriture spécialisée pour les animaux plus fragiles, ainsi qu’une hausse de 3 % des coûts de la litière, des accessoires pour animaux et des produits de nettoyage ».

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner