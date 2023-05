Les feux de forêt sont plus intenses et plus fréquents

En bref — Nature

Alors que les flammes continuent de dévaster les forêts de l’Alberta (Canada), et qu’un important incendie a entraîné l’évacuation de centaines de personnes en Espagne, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié le 17 mai un rapport sur l’intensification des feux de forêt. Conclusion : « La fréquence et la gravité des incendies de forêt, ainsi que la durée de la saison des incendies, augmentent dans de nombreuses régions du monde », écrit l’organisation. Ainsi, la durée de la saison des incendies a augmenté de 27 % dans le monde depuis 1979.

Le changement climatique est évidemment l’un des coupables : températures atmosphériques plus élevées, moins de pluie, sécheresse… Tous ces éléments ont augmenté les risques d’incendie au fil du temps. D’après l’OCDE, le dérèglement climatique a même provoqué la multiplication par deux de la superficie forestière brûlée dans l’ouest des États-Unis, entre 1984 et 2015. C’est un cercle vicieux, les émissions des incendies de forêt déréglant davantage le climat. Les feux provoquent également une pollution de l’air, engendrant au moins 340 000 décès prématurés par an.

Autre responsable : la dégradation de l’environnement. « La déforestation et le drainage des tourbières aggravent les conditions de sécheresse et augmentent l’inflammabilité du paysage, contribuant ainsi à l’apparition d’incendies de forêt extrêmes dans des pays comme le Brésil et l’Indonésie », affirme l’OCDE. Certaines pratiques agricoles et forestières non durables, comme la culture d’eucalyptus non indigène au Portugal par exemple, peuvent aussi devenir des combustibles hautement inflammables. En outre, dans la plupart des cas, c’est l’activité humaine qui est à l’origine des départs de feux.

Les feux de forêt ont des dommages durables et potentiellement irréversibles, sur l’environnement comme sur l’économie. D’après l’OCDE, de « meilleures évaluations des risques d’incendie de forêt » sont nécessaires, et un effort de tous les acteurs gouvernementaux est indispensable, en plus de la préservation de l’environnement.

