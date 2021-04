Les services secrets britanniques veulent surveiller les pays les plus pollueurs

Édimbourg (Écosse), correspondance

Dimanche 25 avril, Times Radio recevait un invité de marque : Richard Moore, le directeur du MI6 (pour Military Intelligence, section 6), l’équivalent outre-Manche de notre Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Après avoir longuement discuté de l’Afghanistan, de Daech et des troupes russes en Ukraine, le chef du service de renseignements extérieurs britannique a évoqué, dans les dernières minutes de l’interview, l’urgence environnementale : « Quand des personnes s’engagent sur le sujet du changement climatique, notre travail est de nous assurer que ces mêmes personnes mettent bien tout en œuvre pour respecter leurs engagements. »

Richard Moore a assuré vouloir « faire la lumière sur des pratiques que certains préféreraient garder discrètes ». Dans le viseur de cet « espionnage vert » ? La Chine, désignée par le patron du MI6 comme « le plus grand émetteur mondial » de gaz à effet de serre. La Chine est effectivement en haut du classement des pays les plus pollueurs, selon un rapport de 2020 réalisé par l’Union européenne ; le Royaume-Uni étant classé dix-septième en 2019.

Contacté au téléphone par Reporterre, Tom Burke, président de E3G, un think tank indépendant sur le dérèglement climatique, assure que ces déclarations n’ont rien d’étonnant : « Cela fait vingt ans que l’armée, aux côtés des scientifiques, se préoccupe du dérèglement climatique », ajoutant que le réchauffement de la planète représentait, sans aucun doute, « une menace pour la sécurité globale ».

