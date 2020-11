Pour la biodiversité et les paysages, maires de France, plantez des arbres fruitiers

Durée de lecture : 7 minutes

En 1980, le navigateur Bernard Moitessier publiait une lettre ouverte pour inciter tous les maires de France à planter des arbres fruitiers dans leur commune. Quarante ans plus tard, le 25 novembre, les autrices de cette tribune renouvellent cette demande et s’interrogent : et si c’était sous un arbre que commençait une humanité réconciliée ?

En 1980, le navigateur et écrivain Bernard Moitessier encourageait les maires à planter des arbres dans leurs communes. Quarante ans plus tard, l’initiative revit sous le label Communes à croquer. L’animatrice de cette opération, Catherine-Émeline Robillard, ainsi que Corinne Morel-Darleux, militante écosocialiste, autrice de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce et chroniqueuse régulière de Reporterre, sont les autrices de cette nouvelle « Lettre à tou-te-s les maires de France » et dont la liste des signataires et à retrouver à la fin du texte.

L’année 2020 marque les quarante ans de la proposition faite par le navigateur Bernard Moitessier à tous les maires de France de planter des arbres fruitiers dans leurs communes. En ce 25 novembre, puisque selon le dicton populaire : « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine », nous appelons à notre tour les maires de France à planter « ces arbres fruitiers qui appartiendraient à nous tous (y compris aux oiseaux et aux abeilles) et qui pourraient devenir, en grandissant, une œuvre généreuse et simple, qui aiderait à unir les hommes. »

En l’espace de quarante ans, le dérèglement climatique, la perte faramineuse de biodiversité mais aussi d’esthétique, nous ont amenés à questionner notre rapport au monde, aux notions de subsistance et de communs. Les canicules répétées nous rappellent que l’ombre peut devenir vitale, et les derniers rapports alarmants sur la biodiversité nous intiment de nous replacer au sein du même écosystème et de laisser de la place au vivant. La crise du Covid-19, et l’isolement qu’elle a provoqué, nous ont fait profondément ressentir le besoin de lien aux autres et à la nature, tout comme le besoin de beau, de fleurs qui s’épanouissent et d’oiseaux qui pépient. Elle a aussi renforcé notre souci social devant les risques accrus qu’elle a fait peser sur les plus vulnérables, et notre conscience de l’importance d’une certaine autonomie alimentaire.

La mairie de Lachelle a été la première commune à avoir répondu à l’appel des communes à croquer, en 1980. Elle avait planté des arbres tout le long de la route menant au village.

L’arbre nourricier contribue à tout cela à la fois, sans coûts astronomiques ni acrobaties technologiques : refuge de biodiversité, beauté des paysages, fruits et fourrage, ombre, atténuation des températures, stockage de carbone, captation des eaux de pluie et stabilisation des sols, amélioration de la qualité de l’air, hausse des rendements en agroforesterie, et même baisse de la tension artérielle et du stress. Planté dans les espaces publics, l’arbre fruitier leur redonne tout leur rôle : celui de lieux de sociabilité, de terres d’hospitalité, d’accueil et de partage. Qui mieux que lui, ses branches grandes ouvertes, ses fruits tendus, pour revaloriser ces espaces communs ?

En regagnant le cœur de nos bourgs et de nos villes, ou en haies dans nos bocages, l’arbre reprend sa place centrale dans les imaginaires et nous redonne envie de le protéger. Il retisse la toile du vivant, trop longtemps séparée entre la nature, d’une part, et l’être humain, de l’autre. Et si c’était sous un arbre, sous son feuillage, à contempler oiseaux et insectes, le nez dans ses fleurs, ses fruits en bouche, que commençait une humanité réconciliée ? Réenchanter la ville, arborer la campagne, créer des archipels de vie… Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin d’utopies et d’imaginaire, de pas de côté et de bouffées d’air, de renforts, de victoires, de bon sens et de simplicité.

Un poirier planté au Bono (Morbihan) en mémoire de Bernard Moitessier qui y est enterré.

Dans le sillage de Bernard Moitessier, partout en France, depuis quarante ans, des maires, des associations, des citoyen-nes conscients des défis écologiques, esthètes ou simples gourmands, plantent des arbres fruitiers. La suite ne peut s’écrire que collectivement et nous invitons chacun, et particulièrement les équipes municipales tout juste élues, à faire s’épanouir ces fruits de la convivialité et à partager leurs expériences afin de multiplier les « communes à croquer ».

Quant à nous, nous continuerons à y contribuer en mettant à disposition des outils techniques, en conseillant et en orientant les communes, en favorisant la mise en lien vers des acteurs spécialisés, en relayant les réussites et les bonnes pratiques.

Avec nous, en lucidité, responsabilité et souci de la beauté du monde, soyez les artisanes et les artisans de cette belle idée.

Les signataires de la lettre

Catherine-Émeline Robillard, Animatrice Communes à croquer (www.communesacroquer.fr )

Corinne Morel Darleux, Autrice de « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » (Libertalia) et conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes - Rassemblement citoyen écologiste solidaire

Pierre Athanaze, vice-président à la biodiversité et à la prévention des risques de la métropole de Lyon

Philippe Audebert, maire de La Frette-sur-Seine

Claude Aufort, maire de Trignac

Benjamin Badouard, co-président du groupe Les Écologistes à la Métropole de Lyon

Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres

Stéphane Baudry, maire de Saint-Maixent-l’École

Stéphane Beaupoux, troisième adjoint à la mairie de Clavette délégué aux espaces verts, à l’embellissement et à la transition écologique

Bizi !

Jean-Marie Boivin, Riec-sur-Belon

Patricia Bourget, adjointe aux espaces verts à la mairie de Saint-Germain-sur-Ille

Café culturel associatif C’est déjà ça, Saâcy-sur-Marne

Jean-François Caron, maire de Loos en Gohelle

Florence Cerbai, conseillère régionale écologiste de l’Ardèche - Rassemblement citoyen écologiste solidaire

Bénédicte Ciolfi, bibliothécaire retraitée, Paris

Confédération paysanne

Monique Cosson, conseillère régionale Auvergne-Rhône Alpes - Rassemblement citoyen écologiste solidaire

Francis Courteaux, Sarzeau

Thomas Coutrot, économiste

Stéphane Cuttaïa, coordinateur Gilets Verts

Xavier de Catheu, président de l’association Terre et Lettres et Sylvie de Miramon

Isabelle Dalban, citoyenne

Sophie Delhôme, maire de Piseux

Vincent Delmas, porte-parole de la Confédération paysanne de la Drôme

Colette Dinahet pour Fibr’Ethik, structure d’insertion par l’activité économique

Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône

Guillaume Dozier, cofondateur de Les Pionniers

Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon, conseillère métropolitaine

Véronique du Manoir, amie de Bernard Moitessier

Estuairez-vous, association pour la conservation de l’estuaire de la Loire et son littoral à Saint-Nazaire

France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes

Olivier Gaucheron, maire de Verdigny

Isabelle Girard, citoyenne

Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération paysanne

Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère

Fabienne Grebert, conseillère régionale de Haute-Savoie - Rassemblement citoyen écologiste solidaire

Alan Guillou, responsable Les Planteurs volontaires

Didier Jeanjean, maire adjoint à la mairie de Bordeaux chargé de la Nature en ville et des quartiers apaisés

Isabelle Joucan, maire de Guipel

Gaëlle Kéddidèche, cheffe de projet régie de quartiers Montauban Services

Marie-Jeanne Krafft, citoyenne

Edmée Laporte, Morbihan

Marie-Véronique et Jacques Laurent, Habitants de Le Bono

Bertrand Legendre, maire de Saint-Germain-sur-Ille

François Légnier, Maire de Mareuil-sur-Arnon, Vice-président de la Communauté de Communes de Fercher pays florentais

Caroline Le Pape, Nantes

Les Ami.e.s de la Confédération paysanne

Les Amis de la Terre

Marien Lovichi, adjoint Parcs, Combes et Jardins à la mairie de Dijon

Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé des Mobilités, de la Logistique urbaine et des Espaces publics et conseiller de la Métropole de Lyon

Boris Marcel, directeur & cofondateur Les Cols verts

Émilie Marche, conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes - Rassemblement citoyen écologiste solidaire

Marie Margaux, chargée de développement pour Voilenat.org

Bernard Mayer, Nantes

Olivier Merbau, auteur, traducteur, navigateur et explorateur, Expédition Escondida et Voilenat.org

Morgane Moinier et Nicolas Marie Agnès, La Feuillée

Fatima Parret, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes - Rassemblement citoyen écologiste solidaire

Véronique Lerebours, compagne de Bernard Moitessier

Participe Futur et son voilier Alcyon, représentée par son président Jacques Landron

Éric Piolle, maire de Grenoble

Victor Provôt, maire de Thiron-Gardais

Loïc Prud’homme, député de la Gironde

Laura Raimondeau, biologiste marine et éducatrice en environnement

Christophe Ranger, vice-président Culture & Patrimoine du Yacht-Club classique de la Rochelle, ancien membre de l’équipe de skippers de Joshua aux Amis du musée maritime

Laurent Riche, maire de Kingersheim

Isabelle Robert, chargée de projet lien social-développement durable, régie des quartiers Joué-lès-Tours

Jean-Marc Sémoulin, président PTCE Vivre Les Mureaux

Clément Sénéchal, chargé de campagne à Greenpeace

Terre et Lettres, association de La Rochelle

Francis Tolan, navigateur de la Longue Route 2018 pour la recherche contre le cancer

Véronique Tomietto, Nantes

Bruno Tréca, photographe vidéaste, Les Rencontres nautiques de Bruno

Hugo Verlomme, écrivain de la mer, journaliste, ami de Bernard Moitessier

Voilenat.org, association organisatrice de l’expédition Escondida

Ethan Welty, directeur de Falling fruit

Source : Courriel envoyé à Reporterre

Photos :

. chapô : Pommier. Olivier Bataille / Flickr

. Les autres photos ont été aimablement fournies par les Communes à croquer