Réouverture des écoles : les mesures préconisées sont « inhumaines »

Organiser les écoles en petits groupes pour respecter les besoins élémentaires de contact et de jeu des enfants, adapter la prévention sanitaire en concertation avec les parents et les communes, cela supposerait qu’enseignants et personnel désobéissent ouvertement et solidairement à leur hiérarchie. Pour l’instant, le pas semble difficile à franchir pour la majorité d’entre eux, d’autant plus que les syndicats enseignants avaient jusqu’ici dénoncé, à la perspective de la réouverture des écoles, l’insuffisance et le manque de clarté des mesures sanitaires prévues. Aujourd’hui pris à contre-pied par ce protocole draconien, ils et elles ne pourront offrir aux enfants un accueil humain qu’en prenant des initiatives et des risques.

Respecter les besoins de l’enfant et désobéir, respecter le protocole en maltraitant les enfants… C’est un fait bien connu des psychiatres : les injonctions contradictoires rendent fou. Que faire ? Certaines directrices ont fait parvenir aux familles une présentation volontairement sèche et implacable des nouvelles consignes sanitaires dans l’espoir de les dissuader de remettre leurs enfants à l’école. D’autres ont discrètement appelé les parents pour les prévenir de ce protocole drastique. Parfois, à la demande des parents ou des équipes pédagogiques, des centaines de mairies ont acté la fermeture des établissements pour une période plus ou moins longue, arguant de conditions matérielles et sanitaires insuffisantes. Les parents de ces communes pourront obtenir des attestations afin de prolonger leur chômage partiel pour garde d’enfant . Le principal problème demeure : la majorité des familles sont précarisées et épuisées de répondre aux besoins de leurs enfants isolés en improvisant l’école à la maison.

Au fond, la situation est la même pour l’ensemble du personnel enseignant et pédagogique. Ce protocole les place de fait dans une situation d’hypocrisie généralisée. Il se pourrait que tout le monde se mette à faire semblant. Tout en se sentant, tout au long de la journée, plus ou moins en faute et observé par ses collègues. Et au risque que certains parents pointilleux ou particulièrement inquiets face à la maladie ne dénoncent leurs manquements aux règles. À l’inverse, constate Sarah, professeure des écoles dans le Tarn, « ceux et celles qui essaieront de mettre en place l’école-caserne » vivront cette période avec le sentiment douloureux de « trahir leur métier » .

Est-il seulement possible de maintenir des enfants de trois ou quatre ans, ou même de huit, à distance les uns des autres toute la journée ? « Les enfants me grimpent sur les genoux, ils tombent, ils se font mal, on les console. Le protocole fait comme si l’école, ça consistait à remplir des sacs vides, alors que la réalité, c’est le contact et la socialisation » , commente Adrien, instituteur dans une école albigeoise qui accueille les enfants de la cité voisine. Sarah, qui enseigne dans une école de village du Tarn, est effarée :

Enseignante en maternelle dans un quartier populaire de Marseille (Bouches-du-Rhône), Marie-Anne est tombée de haut : « Après ce que viennent de vivre les enfants confinés pendant huit semaines, je me disais que si on rouvrait, c’était dans des conditions normales, et même dans des conditions améliorées, avec un soutien psychologique. Les enfants n’ont qu’une hâte, c’est de retourner jouer avec leurs copains. Et là, ils vont se retrouver seuls ensemble. On est en train de poser des rubalises pour condamner les jeux de cour. C’est inhumain. »

Entre-temps, le personnel enseignant a découvert le protocole sanitaire de l’Éducation nationale régissant la reprise des petites classes à partir du 11 mai. Il impose un mètre de distance entre chaque élève à tout moment de la journée, la prise de repas sans contact physique, l’interdiction des jeux collectifs et des échanges d’objets entre enfants. En plus d’organiser un sens de circulation avec marquage au sol, il faut « nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour poignées de porte… interrupteurs… sanitaires » , « tout objet manipulé après utilisation » . Et si les enfants courent, maintenir entre chacun une « distanciation de dix mètres » . Ces obligations s’appliquent aux petits de trois ans comme à ceux de dix, et les mairies ont commencé à commander des demi-cubes en plexiglas pour isoler les enfants pendant les repas.

