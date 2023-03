Retraites : Macron est « irresponsable », selon les Verts

En bref — Retraites

« Je le fais en responsabilité. » Le 22 mars, Emmanuel Macron n’a pas cillé lors de son interview télévisée de 13 heures sur TF1 et France 2. Il assume cette réforme des retraites qu’il juge nécessaire pour l’intérêt général du pays. Alors que la colère grandit partout en France et à la veille d’une journée de manifestations et de grève qui s’annonce très suivie, le président reste inflexible : « Et s’il faut derrière endosser l’impopularité, je l’endosserai. »

« La formule magique qui est implicitement le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s’opposent à cette réforme, c’est le déficit. Le déficit, ça veut dire de fait que vous choisissez de faire payer vos enfants », prévient-il. Pourtant, de nombreux experts et économistes estiment que d’autres solutions peuvent être envisagées. Un rapport d’Oxfam publié le 16 janvier affirme, par exemple, que taxer la fortune de nos milliardaires « à hauteur d’à peine 2 % permettrait de financer le déficit attendu des retraites ».

Pour Emmanuel Macron, pas question de taxer les entreprises qui font des profits exceptionnels, donc. Mais il envisage tout de même « une contribution exceptionnelle » à reverser à leurs salariés. En parallèle, il veut réformer le Revenu de solidarité active (RSA) avec « des droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA ». Objectif : les former et les accompagner pour les faire revenir à l’emploi.

Plein emploi, travail, carrière professionnelle, réindustrialisation… Des termes utilisés à plusieurs reprises dans le discours du chef de l’État, marquant clairement sa priorité. Seconde priorité qui résonne comme un avertissement à l’heure des affrontements quotidiens entre militants et forces de police : « L’ordre républicain, 200 brigades de gendarmerie, plus de juges, plus de greffiers pour juger plus vite face à la petite délinquance. »

Gagner la bataille pour la sobriété en matière d’eau

Enfin, troisième priorité : « Les progrès pour mieux vivre : l’école, la santé, l’écologie. » En matière d’écologie, thème abordé dans les toutes dernières minutes de l’entretien, aucune annonce fracassante : un « plan eau » sera engagé dans les prochaines semaines. « On doit gagner la bataille pour la sobriété en matière d’eau. Nous devons tous faire une petite part d’effort pour préserver notre eau, mieux réutiliser l’eau de notre réseau, comme l’eau de pluie, changer les usages. »

Les réactions ne se sont pas fait attendre. « Le seul sujet qui devrait mobiliser toutes nos énergies est celui de la sauvegarde de l’humanité et de la dignité de chacun, s’indigne le collectif Dernière rénovation. Au lieu de ça, Emmanuel Macron persiste à braquer nos concitoyens pour une réforme absurde dont ils ne veulent pas. »

Du côté des syndicats, Laurent Berger accuse Emmanuel Macron de « mensonge » concernant la position de la CFDT sur la réforme des retraites ; Philippe Martinez, le secrétaire général la CGT, dénonce le « mépris pour les millions de personnes qui manifestent ». « On parle retraites, il parle plan de militarisation et pelotons de gendarmerie. C’est un discours totalement irresponsable », estime de son côté le parti des Verts.

