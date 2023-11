Roundup et cancers : Bayer-Monsanto condamné à payer 1,5 milliard de dollars

En bref — Pesticides

1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts, à répartir entre trois personnes qui auraient développé des cancers après avoir utilisé du Roundup. Cette condamnation exceptionnelle a été prononcée vendredi 17 novembre par un tribunal de Jefferson City, dans le Missouri, rapporte la RTBF. La firme compte faire appel.

Les trois victimes ont développé un lymphome non-hodgkinien, après avoir utilisé le désherbant pendant des années pour le jardinage. Ce cancer du système immunitaire est celui pour lequel les présomptions de lien entre le Roundup et l’apparition d’un cancer sont les plus fortes. En 2019, une étude scientifique avait calculé que les personnes travaillant au contact d’herbicide à base de glyphosate — le plus connu étant le Roundup — avaient 41 % de chances supplémentaires de développer ce type de lymphome.

Encore 40 000 procès à venir

Une étude parmi d’autres qui n’a pas empêché, la semaine dernière, une réautorisation du glyphosate — la substance active du Roundup — pour 10 ans dans l’Union européenne.

Bayer, qui a racheté Monsanto en 2018, est en difficulté à cause des multiples procès liés au Roundup. L’entreprise a gagné neuf procès, mais en a perdu trois autres en octobre et en a 40 000 (!) en attente, rappelle dans un article Novethic. Le site spécialiste de l’économie responsable résume la situation : Bayer « a perdu la moitié de son cours de Bourse » depuis le rachat de Monsanto il y a cinq ans, et son PDG a été « évincé en juin dernier ».

