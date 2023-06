Serge, blessé à Sainte Soline, se rétablit et appelle à se mobiliser

En bref — Luttes

Dans un communiqué en date du 17 juin, Serge, blessé gravement à Sainte-Soline, reprend pour la première fois la parole. Il refuse toute complainte victimaire et reste très offensif.

Il y a près de trois mois, le 25 mars dernier, une grenade GM2L l’avait gravement blessé à la tête et, faute d’accès rapide aux soins — les secours avaient été bloqués —, il s’était retrouvé entre la vie et la mort. Il avait été placé sous coma artificiel pendant un mois. Sa situation avait suscité beaucoup d’émoi, de tristesse et de colère. Des rassemblements dans toute la France avaient eu lieu pour dénoncer la violence d’État. En son hommage, ses camarades avaient appelé partout à continuer le combat.

Aujourd’hui, c’est Serge lui-même qui a décidé de donner officiellement de ses nouvelles. Il dit se rétablir. « Après un mois de coma artificiel et six semaines en réanimation, j’ai été transféré dans un service de neurochirurgie, puis en centre de rééducation, raconte-t-il. À l’heure actuelle, je ressens d’énormes progrès dans ma faculté à bouger, manger et tout simplement échanger et réfléchir. Le chemin va être extrêmement long mais je suis déterminé à tout donner, à me battre pour récupérer ce qui me constituait, tant physiquement que mentalement. Je le fais évidemment pour moi, mais aussi parce que je pense qu’il faut refuser d’abdiquer et d’être écrasé par la machine répressive ».

« Nous ne sommes pas des martyrs »

Dans son texte, il remercie les mobilisations qui ont eu lieu en soutien aux blessés de Sainte-Soline. « L’écho de vos voix et des rugissements de la rue nous a aidé, mes proches et moi, à ne rien lâcher, dit-il. Tout ceci nous rappelle qu’il est primordial qu’aucun tabassage, qu’aucune mise en geôle, qu’aucune mutilation, qu’aucun meurtre ne soit passé sous silence par les forces de l’ordre social capitaliste. Elles mutilent et assassinent tellement souvent que cela n’a rien d’accidentel. »

Il appelle à prendre acte de ces violences. « Nous devons porter collectivement l’idée qu’il est hors de question de participer à une lutte sans des protections efficaces et des capacités de résistance. Nous ne sommes pas des martyrs ».[…] « Notre force n’a pas grand-chose à voir avec une histoire de champ de bataille. Notre force, c’est notre nombre, notre place dans la société et le monde meilleur auquel nous aspirons », conclut-il.

Suite à la manifestation de Sainte-Soline, la défenseure des droits, Claire Hédon a été saisie. La famille de Serge avait aussi porté plainte pour « tentative de meurtre ».

Pour lire le communiqué de Serge en entier, c’est ici.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires