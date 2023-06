Stations de ski : 10 projets stoppés par la justice dans les Alpes

En bref — Sports

Victoire ! Dix projets de développement des stations de ski de Maurienne, considérés comme « irrationnels » par des associations écologistes locales, sont tombés à l’eau. Selon les informations de Libération, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, mardi 30 mai, le Schéma de cohérence territoriale (Scot) de la vallée, qui datait de 2020.

Établi par les communes de la vallée, il prévoyait une série de nouveaux aménagements, l’extension de domaines skiables sur des sites préservés, ainsi que la création de 22 800 nouveaux lits pour accueillir les touristes.

Vincent Neirinck, de Mountain Wilderness, a salué auprès de notre confrère de Libération une « victoire exceptionnelle » : « Jamais un Scot de montagne n’avait ainsi été retoqué par la justice. »

Une région qui « mérite mieux qu’une fuite en avant »

Dans un communiqué, Mountain Wilderness, France Nature Environnment (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes, FNE Savoie et Valloire Avenir et Nature estiment que la région « mérite mieux pour son territoire qu’une fuite en avant et un projet totalement incompatible avec l’érosion du marché du ski, la réelle prise en compte des changements climatiques, la tension croissante sur la ressource en eau, la protection des paysages et de la biodiversité et les enjeux de renforcement de l’activité estivale. »

Cette décision judiciaire pourrait créer une jurisprudence, et mettre un caillou dans la chaussure des autres élus souhaitant mener des projets d’aménagement similaires en montagne.

Alors que les modèles climatiques prévoient une réduction de l’enneigement à basse et moyenne altitude entre 10 et 40 % d’ici à 2050, beaucoup de stations continuent leur politique du tout ski et usent abondamment de canons à neige. Cette vision court-termiste de la montagne a suscité, l’hiver dernier, une forte mobilisation des activistes écologistes.

