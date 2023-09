Un automne de manifestations pour stopper les projets routiers

La coordination nationale La déroute des routes avec un ensemble d’associations mobilisées sur le terrain lance une série de manifestations cet automne pour exiger un moratoire sur les nouveaux projets routiers en France. « Bloquer les projets routiers est un axe stratégique clé pour empêcher la destruction du vivant », affirment-ils.

Comme l’avait révélé Reporterre, il y a un an, 55 projets routiers sont aujourd’hui contestés à travers la France et des milliards d’euros d’argent public sont engagés pour les financer. Ces routes, autoroutes, contournements, ponts et déviations vont recouvrir 4 488 hectares de prairies, forêts ou terres agricoles. Pratiquement l’équivalent de la superficie de Lyon.

La saison qui vient s’annonce donc chargée. Pas moins de dix rassemblements sont prévus de septembre à novembre 2023.

Le premier événement se tiendra ce dimanche 17 septembre à Saint-Paul-Trois-Châteaux à l’appel de l’association Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin avec le soutien d’une dizaine d’autres associations, syndicats, partis politiques et collectif dont le comité local des Soulèvements de la Terre… Les participants seront invités à des actions collectives pour « libérer la parcelle ».

« Comme la cinquantaine de projets contestés partout en France, l’échangeur de la Drôme provençale s’inscrit dans le dogme du tout voiture et du tout béton, et s’avère être inutile en raison de la proximité des deux échangeurs existants », rappelle Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin.

Une seconde manifestation aura lieu une semaine plus tard les 22, 23 et 24 septembre, en Haute-Loire, contre la RN88 avec la Lutte des Sucs. Puis à Toulouse, le 30 septembre, contre des projets de boulevards urbains.

Une marche se déroulera également dans le Val d’Oise, le 7 octobre, pour une alternative au BIP, un projet de 2x2 voies. Une semaine plus tard, le 14 octobre, un bal folk sera organisé dans le Trièves contre les travaux et les expropriations sur la RD1075. Le même week-end, à Montpellier des activistes prépareront l’événement « bloque ton périph ».

Enfin le 21 et 22 octobre, une grande manifestation est prévue contre l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, où le chantier a débuté à marche forcée, cet été.

