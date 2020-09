« Pour contrer les oppressions systémiques, nos luttes doivent devenir systémiques »

Une quarantaine de collectifs — voir en fin de texte — a signé cette tribune, actée au Révolte Camp à Romagne dans la Vienne.

Face au système de domination, créons un système de résistance et de résilience

Les dominations et les oppressions sont systémiques ! Capitalisme, patriarcat, post-colonialisme, productivisme, mondialisation, racisme, exploitation de la Terre jusqu’à l’épuisement, destruction du vivant, ubérisation, surveillance généralisée… Jusqu’à aujourd’hui, les gouvernements successifs n’ont cédé sur rien. Les politiques qui ont été mises en place servent en priorité les multinationales et les ultras riches.

Face aux mensonges, aux dérives autoritaires, à l’explosion des inégalités et à la menace sur la vie et la planète, partout des luttes se forment [1] :

mobilisations de la jeunesse pour sauver son avenir,

mobilisations pour sauver la Terre, l’eau, l’air, les animaux, les forêts, tout ce qui constitue l’équilibre du vivant,

mobilisations pour une alimentation saine et locale sans pesticide et accessible à toutes et tous, et une agriculture biologique qui respecte l’environnement et qui permette aux agriculteurs de vivre de leur travail,

mobilisations des Gilets jaunes, pour une vraie démocratie, l’équité sociale et la même la justice pour toutes et tous,

mobilisations des personnels publics et privés pour une santé et une éducation de qualité pour toutes et tous,

mobilisations syndicales pour la défense des travailleurs et travailleuses, contre la paupérisation et les suppressions d’emplois, pour les retraites, la justice sociale et fiscale, le logement,

mobilisations des associations de chômeurs et chômeuses pour l’assurance chômage,

mobilisations contre les violences policières, la mascarade de l’IGPN, la justice aux ordres, la corruption et les privilèges,

mobilisations des sans-papiers pour leurs droits humains et leur régularisation et pour l’accueil digne des personnes contraintes à l’exil,

mobilisations antiracistes contre le racisme systémique,

mobilisations des féministes contre le patriarcat, les violences sexistes et pour une vraie égalité,

mobilisations pour les droits LGBTQIA+ [2]

Pour contrer les oppressions systémiques, nos luttes doivent devenir systémiques.

Qu’est-ce qui unit ces mobilisations ? Quels sont les points où toutes et tous peuvent se rejoindre et lutter ensemble ? Nous luttons pour vivre toutes et tous dignement des jours heureux sur une planète viable. Pour cela, nous devons changer le système qui ne sert plus que les intérêts de court terme d’une infime minorité. C’est pourquoi nous souhaitons instaurer une société convivialiste, dans le respect de nos droits fondamentaux et du droit des générations futures, pour une justice sociale et environnementale et pour plus de liberté, d’équité et de solidarité.

Rejoignons-nous ! Relions-nous ! Coordonnons-nous !

Le temps est venu de mettre en œuvre une vision et une stratégie commune en favorisant la complémentarité des tactiques et en respectant leur diversité. Comment ? En contrant la tactique du pouvoir qui consiste à nous diviser. En nous réunissant autour de ce qui nous est commun et nous rassemble pour décider de notre destin.

C’est pourquoi nous appelons à ce que soit mis en débat dans tous les collectifs et organisations, la proposition suivante : « Une mobilisation et une date commune à toutes les luttes partout sur le territoire, le plus tôt possible… un moment symbolique qui marque le début d’une véritable convergence avec une stratégie commune pour atteindre nos objectifs. »

Nous soutiendrons l’ensemble des mobilisations de la séquence de la rentrée parmi lesquelles :

12 septembre : Mobilisation nationale des Gilets jaunes

17 septembre : Journée nationale d’actions, de grèves et de manifestations

19 septembre : Fête des Terres de Gonnesse

25 septembre : Journée mondiale d’actions pour le climat

3 octobre : Action Marchons sur les aéroports

3 octobre : #FranceforUyghurs

9-10-11 octobre : Octobre des jours heureux

12 octobre : Rébellion Internationale d’Octobre

17 octobre : Marche des solidarités

17 octobre : Journée Mondiale du Refus de la Misère

17 octobre : Notre Assiette Pour Demain

16-17-18 octobre : Rencontres des Justices

Si votre collectif/organisation locale comme nationale veut signer voici le lien du formulaire.

Premières organisations et collectifs signataires :

Conseil national de la nouvelle résistance

Union syndicale Solidaires

Université Ouverte

Miramap

Le Monde d’Après

ZEA

Collectif Stop Monsanto/Bayer et l’agrochimie.

Emancipation Collective

Bas Les Masques

Coordination des intermittents et précaires

Extinction Rébellion France

Wesign.it

Rencontre des justices

Resilience

RadiAction

Together For Earth

Unis Pour Le Climat et la Biodiversité

Union du Printemps Écologique

L ’assemblée de convergence : A2C

Les désobéissants

Les Convergents

Lobby-citoyen.org

citoyen.nes & GJ77 OZF

Gilets Jaunes de Gignac et alentours 34

Attac Oise

Alternatiba Argenteuil

Extinction Rébellion 95

BANG-BANG.TV

Lectures En Transitions

Greenlobby

Autour de la voix

Comité du val d orge du cnnr

Canton solidaire autonome du 14

The Green Global Project

Force Jaune

Unis Pour La Planète

Le Parvis

Bassines Non Merci

Sciences Citoyennes

Source : Courriel transmis à Reporterre

Photo : Revolte camp