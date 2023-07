Arrestations, subventions coupées... Verfeil, un village sous surveillance

Reportage — Politique

Verfeil (Haute-Garonne), reportage

Mercredi 5 juillet, 10 heures, le village de Verfeil, non loin de Toulouse, s’éveille doucement. Dans la rue qui borde la place de la halle, quelques personnes prennent le soleil ou le café à la terrasse des Deux tontons zingueurs. Difficile d’imaginer qu’à quelques pas d’ici, un mois auparavant, soixante-dix policiers de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) et la sous-direction antiterroriste (Sdat) débarquaient cagoulés et armés pour interpeller deux personnes.

À l’heure où les enfants sont emmenés à l’école, la scène a choqué les habitants du bourg. « Quand on a su qui avait été arrêté, on a halluciné. Ces jeunes femmes-là n’auraient pas fait de mal à une mouche », lance Audrey Tavernier, la restauratrice. « On s’est sentis atteints personnellement par ces arrestations, relate Marie-Fernande Jacquesson, Verfeillaise et ancienne maire de la commune. Comment justifier une telle violence ? »

Le sujet est encore sur toutes les lèvres dans cette commune rurale du Tarn-et-Garonne. Dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite des dégradations commises dans une usine du cimentier Lafarge dans les Bouches-du-Rhône, une quinzaine d’arrestations ont été réalisées simultanément le 5 juin dernier à Marseille, Montreuil, Dijon, Lyon, Toulouse, Bayonne… ainsi que Verfeil, 450 habitants, et Caylus, commune voisine de 1 500 administrés. Les deux personnes arrêtées ont finalement été libérées après 80 heures de garde à vue sans motif.

Cette vague d’interpellations, qui a été suivie d’une seconde le 20 juin, marque la volonté de l’État de réprimer une forme de militantisme écologique et notamment Les Soulèvements de la Terre. La dissolution de ce mouvement a été annoncée par le ministre de l’Intérieur le 21 juin dernier.

Dans ce village au bouillonnement associatif fort, cela résonne : Verfeil pourrait bien être dans le giron de la préfecture, ce qui expliquerait le sentiment de surveillance des habitants, les contrôles fréquents et inopinés des pouvoirs publics, les faux-bonds aux associations.

Des « consignes hiérarchiques et politiques »

Dans un communiqué écrit par une dizaine de Verfeillais du milieu culturel et associatif et signé par une centaine d’autres, ils dénoncent « des entraves et des discriminations » dont souffre une partie des habitants et des associations depuis deux ans environ. Ici, une promesse de mécénat au café associatif n’est finalement pas tenue, là des compagnies artistiques sont déréférencées d’une structure financée par le conseil départemental et la direction régionale des affaires culturelles (Drac) [1]… Plusieurs agents administratifs expliquent en sous-main « se plier à des consignes hiérarchiques et politiques ». L’un d’eux conseille à une réalisatrice de ne pas domicilier son projet de festival à Verfeil. Des difficultés d’accès à l’emploi ou au logement sont aussi évoquées. Cette somme de signaux mis bout à bout devient insupportable.

Les habitants attestent aussi d’une forme de « surveillance » du village, à travers des contrôles de gendarmes insistants. Une situation qui remonte à l’époque de Sivens — où s’est tenue une lutte contre la construction d’un barrage destiné à l’irrigation, situé à moins d’une heure du village — et qui a forci au moment de la crise sanitaire. Récemment, un café associatif et une recyclerie ont subi un contrôle inopiné sur la commune voisine de Varen : au Boui-boui, l’Urssaf a débarqué en début de soirée, et un contrôle d’identité des clients a été effectué.

Pour comprendre pourquoi les administrations leur tournent le dos, les Verfeillais ont interpelé le maire Didier Chardenet, leur députée socialiste Valérie Rabault ou encore le préfet du Tarn-et-Garonne, Vincent Roberti. En vain.

Café, jardins, ludothèque... preuves d’une effervescence associative

Comment un tel climat de suspicion s’est-il installé ? Il n’y a qu’à écouter les rumeurs qui reviennent aux oreilles des villageois pour comprendre. Verfeil serait « le repaire de dangereux séparatistes-gauchistes-zadistes-fichés S, voire d’une secte impénétrable, et pour alimenter ces groupes les associations locales rivaliseraient d’astuces pour détourner des fonds », ironisent les habitants dans le communiqué.

« Que l’on soit un lieu alternatif, oui, explique Stephan, habitant de l’écohameau construit en périphérie du bourg. Mais pas un lieu où des militants radicaux sont en train de construire un bastion imprenable. » La commune est située dans un « triangle d’or » entre le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l’Aveyron et le Lot où la mouvance altermondialiste et écologiste est palpable.

Mais Verfeil se caractérise moins par son esprit militant que par l’effervescence associative qui y règne. « Il y a de fortes dynamiques collectives, qui s’appuient sur des locaux achetés par des structures d’intérêt général », explique Quentin Denys, un jeune Verfeillais qui s’est spécialisé dans le droit des biens communs fonciers. Le village compte ainsi un café associatif, des jardins collectifs, un atelier métal, une ludothèque ou encore une friperie. Une dynamique visiblement attractive : entre 2013 et 2020, la commune a gagné une centaine d’habitants donc beaucoup de familles pour s’établir à 426 personnes.

Quid de l’accusation de sectarisme ? L’installation il y a une dizaine d’années d’un groupe de jeunes dont certains ayant vécu dans la communauté Longo Maï a suffi à faire courir ce bruit. Les villageois questionnés sur le sujet lèvent les yeux au ciel.

Parmi les « bruits » qui circulent, des soupçons de détournements de fonds : certains s’interrogeraient sur l’origine des fonds qui permettent aux associations d’acheter des biens immobiliers — logements et lieux collectifs. « Les associations peuvent avoir des fonds et des financements pour mettre en place des projets, explique Jean-François Poux, conseiller municipal de Verfeil et militant associatif pour Alternatiba et ANV-COP21. Je ne ferai pas de suppositions sur les intentions de ces associations. » Contacté à ce sujet, le parquet de Montauban n’a pas donné suite à notre demande d’entretien.

Un climat de suspicion entretenu par le maire

Ces « rumeurs » ne semblent pas être remises en cause par le maire. Selon Didier Chardenet, la population à Verfeil « s’est radicalisée ». « On sait qu’il y a beaucoup de gens qui appartiennent au mouvement ultracontestataire écologiste, dit-il. Certains néoruraux s’installent et veulent imposer leur mode de vie. »

Entre l’élu et une partie des habitants actifs dans les associations du centre-bourg, le divorce est consommé. Plusieurs conseillers d’opposition sont d’ailleurs partis en claquant la porte. L’un des sujets de dissension majeurs réside dans le logement. Des biens mis à la vente et que la mairie a tenté de préempter ont finalement été retirés par les propriétaires pour être proposés à des structures associatives qui souhaitaient elles aussi les acquérir. « La mairie s’est fait flouer », lâche Didier Chardenet, qui pense que les propriétaires cédant leur bien se sont fait manipuler. « Il a peur d’une colonisation », répond-on du côté des habitants.

Les canaux de communication semblent rompus. Charles Tavernier, le patron des Deux tontons zingueurs depuis un an, a su réunir tous les habitants dans son bistro, les néoruraux, les gens du cru, les agriculteurs, les habitants de l’écohameau... Tous, sauf un : le maire. « On le voit rarement au village depuis qu’on est arrivés », indique le restaurateur. Depuis son bureau ou dans sa maison située en périphérie du centre-bourg, Didier Chardennet serait-il bien en prise avec les réalités du village ? « Oui, il y a des décalages culturels entre différents groupes de Verfeillais, mais les fêtes de village se passent bien, il y a peu de conflits, les gens sont solidaires », assure Quentin Denys.

« Le premier magistrat de la commune devrait aussi être son premier défenseur, estime pour sa part Jean-François Poux, l’un des deux conseillers municipaux d’opposition. Je pense qu’il y a une méconnaissance et une incompréhension totale de la mairie autour de ces associations qui portent des alternatives. »

De l’incompréhension à la suspicion, il n’y a qu’un pas. Et les soupçons peuvent vite remonter au niveau de la préfecture. Le préfet s’est récemment rendu dans le bureau du maire de Verfeil. « Une réunion déjà prévue du temps de l’ancienne préfète, sans aucun lien avec les arrestations de juin », assure Didier Chardenet. La préfecture n’a pas souhaité répondre à nos questions.

« L’État devient paranoïaque et prend des gens pour une menace »

Ces événements font écho à ceux vécus dans les communes du plateau de Millevaches, qui depuis « l’affaire Tarnac » sont une cible du gouvernement contre la mouvance d’ultragauche et écologiste en milieu rural. Dans l’ex-région du Limousin, en plus de la surveillance disproportionnée des gendarmes, des associations ont subi des coupes de subventions, notamment en raison du « non-respect du contrat d’engagement républicain », instauré par la loi Séparatisme.

« Ce qui touche les militants écologistes et les habitants de ce territoire, c’est ce qui touche les quartiers populaires, bien que l’intensité ne soit pas la même, analyse une source locale qui souhaite rester anonyme. L’État devient paranoïaque et prend des gens pour une menace, au point de refuser de subventionner une crèche. » « Mais ces discriminations sont très compliquées à prouver, prévient Jean-François Poux. Les associations n’ont avec elles qu’un faisceau d’indices. » En rendant publics leurs questionnements, les Verfeillais espèrent en tout cas inciter d’autres « territoires subissant un sort comparable […] à sortir du silence ».





