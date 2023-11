Caviar : les esturgeons du Danube en danger d’extinction

En bref — Animaux

L’appétit des riches pour le caviar détruit les populations d’esturgeons. C’est ce que montre une équipe de chercheurs dans une étude publiée le 20 novembre dans la revue Current Biology. Les scientifiques a soumis à des analyses génétiques et isotopiques 149 échantillons de caviar et de chair d’esturgeons vendus en Russie, en Bulgarie, en Roumanie et en Ukraine.

Résultats : 21 % d’entre eux provenaient de pêche illégale d’esturgeons sauvages, et 11 % violaient les régulations mises en place par l’Union européenne et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Un poisson « au bord de l’extinction » dans le Danube

Ces résultats sont « alarmants », jugent les chercheurs, l’exploitation d’esturgeons sauvages mettant en danger ces populations. La pêche intensive, ainsi que la détérioration de l’environnement, ont mené ce poisson prisé pour ses œufs « au bord de l’extinction » dans le Danube, rappellent les chercheurs.

« L’intensité observée du braconnage sape tous les efforts de conservation », déplorent-ils. « Il est urgent d’améliorer le contrôle du trafic de caviar et d’esturgeons afin que les populations du Danube aient un futur. »

