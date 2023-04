Des poulets bretons exportés en Arabie saoudite

En bref — Animaux

Des poulets entassés, en mauvaise santé et exportés vers le marché saoudien. « Sérieusement, comment est-ce qu’on peut faire pire ? » questionne Léo Le Ster, chargé de campagnes agroalimentaires à L214. Le 24 avril, son association a dénoncé les conditions d’élevage de 33 000 volailles dans une exploitation bretonne, travaillant avec les plus grandes marques d’agroalimentaire.

Les photos et vidéos publiées par l’association montrent des poulets entassés à plus de vingt-six par mètre carré dans un bâtiment insalubre et nourris au soja OGM importé du Brésil. Une fois abattus, les cadavres sont congelés puis exportés par porte-conteneurs dans les pays du Golfe, notamment l’Arabie saoudite, où ils sont vendus sous la marque Doux, rachetée en 2018 par LDC (Lambert Dodard Chancereul).

L’élevage incriminé est situé en Bretagne. Il est sous contrat avec la coopérative Yer Breizh, dont la Région Bretagne et le groupe LDC sont membres. Ce dernier détient entre autres les marques Marie, Maître Coq, Loué et Le Gaulois.

L214 a annoncé porter plainte contre l’élevage, son responsable et la coopérative Yer Breizh, nous apprend France 3 Bretagne. L’association suggère à ceux qui souhaitent agir d’interpeller l’entreprise par mail et de signer la pétition.

