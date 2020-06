Devant le ministère de l’Intérieur, Extinction Rebellion mène une action contre la répression

Après avoir dénoncé « l’influence du Medef sur le gouvernement » en aspergeant de faux sang le siège du Medef vendredi 19 juin, les militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion s’en sont pris ce mardi 23 juin au ministère de l’Intérieur, place Beauvau à Paris.

L’action a débuté vers 17 h. Des militants se sont enchaînés aux grilles pour protester contre la politique répressive du gouvernement et lui demander de concentrer son énergie dans la lutte contre « l’insécurité alimentaire » des Français. Une banderole a été accrochée sur les grilles du ministère, sur laquelle était inscrit « Moins de LBD, plus de navet ». « Devant le lieu phare de la politique sécuritaire de l’État, nous demandons un dialogue et des actions fortes sur le thème d’une autre forme d’insécurité, alimentaire celle là, explique Extinction Rebellion sur sa page Facebook. En temps de pandémie et encore plus avec les bouleversements à venir, l’industrie alimentaire sera incapable de subvenir aux besoins de la population. Une crise qui renforcera encore les inégalités existantes à ce sujet. »

🔴 Action en cours sur #Paris ⚡️

Les rebelles de #ExtinctionRebellion se mobilisent pour avoir une société apaisée 😌

Et quoi de mieux pour cela que d’aller @Place_Beauvau 😉

Exigeons des changements radicaux ✊✊🏿✊🏾 pic.twitter.com/ueUgXoOOpQ — Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) June 23, 2020

Devant le ministère, les militants ont scandé le texte suivant :

Ceci n’est pas un exercice

Nous réclamons justice

Le monde vivant s’effondre

Et notre colère gronde

Quel est donc votre métier, réprimer ou protéger ?

Vous parlez de sécurité

Pendant que les gens meurent. Mais qu’est-ce que vous défendez ? Entendez-vous la clameur ? Lisez-vous les données ?

Si les scientifiques voient juste

Nous pouvons vous accuser

De non-assistance à peuple en danger Infirmière à genoux ou sans papier debout, des dizaines par an meurent

Sous le poids d’un genou

Cela doit cesser et que justice soit faite. Les tempêtes sont là et nous devons tenir Solidaire ensemble pour ne pas faiblir Si rien n’est fait aujourd’hui, demain sera pire. Si rien n’est fait aujourd’hui, demain ne sera pas. Face à l’extinction

Nous entrons en rébellion

Face à la violence

Nous entrons en résistance

Nous sommes Extinction Rébellion

Nous sommes Extinction Rébellion !! »