L’Assemblée nationale adopte un amendement pour museler les écologistes

En bref — Politique

Après la cellule Déméter et la loi Séparatisme votée en 2021, un amendement porté par Les Républicains s’en prend à nouveau aux opposants au système agro-industriel.

Glissé dans le cadre de l’examen du projet de loi de Finances mercredi 5 octobre, cet amendement prévoit de supprimer les avantages fiscaux accordés aux associations dont les adhérents se rendraient coupables d’intrusion sur des sites agricoles et industriels. Le bénéfice de la réduction d’impôt serait exclu pour les dons à ces associations.

L’amendement a été adopté en commission des finances. Les Républicains déplorent « la radicalité » et « la grande violence » des « actions chocs » de certaines associations, qui s’en prennent au secteur de l’agroalimentaire et « aux professionnels de la viande ».

Dans un communiqué, des dizaines d’associations et d’ONG — dont Greenpeace, Oxfam, ANV-COP21, Attac, etc. — dénoncent « une nouvelle tentative d’intimidation de la société civile ». Pour elles, « cet amendement pourrait toucher de plein fouet l’ensemble des organisations qui dénoncent les dérives de notre système agricole et industriel, notamment via des actions de désobéissance civile ».

