La grippe aviaire de retour dans le Morbihan

Le répit aura été de courte durée. À peine deux mois et demi après avoir vu s’éloigner le spectre de la grippe aviaire, un nouveau foyer a été confirmé mercredi 17 août au sein d’un élevage à Ploërmel, dans le Morbihan. Près de 3 500 dindons ont été abattus, a annoncé la préfecture du Morbihan dans un communiqué le 18 août. Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, des « zones réglementées de protection et de surveillance » ont été mises en place dans un rayon de trois à dix kilomètres autour de l’élevage. Dans ces périmètres, les transports de volailles sont désormais interdits et une surveillance renforcée a été mise en place. Au total, dix-sept communes sont concernées.

Quelques jours plus tôt, un arrêté préfectoral avait déjà mis en place une « zone de contrôle temporaire » sur l’ensemble du département, à la suite de la découverte de deux goélands contaminés par la maladie fin juillet. Cet arrêté impose aux professionnels de la filière volaille de respecter certaines mesures de biosécurité, notamment la mise à l’abri des animaux, précise la préfecture.

2022 a été marqué par un taux record de foyers contaminés

Ce nouvel épisode qui fait craindre un nouveau rebond épidémique prolonge la série noire de 2022, une saison dévastatrice marquée par un taux record de foyers contaminés et d’abattages de volailles. Au total, début juin, près de 1 378 foyers avaient été recensés en France et 16 millions de volailles abattues. C’est presque trois fois plus de foyers et quatre fois plus de volailles abattues que lors de la crise de l’hiver 2020-21, déjà considérée comme catastrophique.

