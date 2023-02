La viande cellulaire n’est pas si écolo

Enquête — Alimentation

Plusieurs défis écologiques attendent la viande cellulaire : elle nécessiterait moins de terres, mais plus d’énergie que l’élevage. Cette innovation émet aussi des gaz à effet de serre. [2/3]

Le développement d’une nouvelle technologie repose sur l’ampleur de ses promesses. Celles de la viande cellulaire égrainent les faillites de l’élevage industriel.

« Cette innovation répond à la fois au problème du bien-être animal en évitant la maltraitance et la mort d’animaux. Mais aussi aux enjeux environnementaux, alors que l’élevage est une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre. Et enfin aux enjeux sanitaires car, sans antibiotique, elle ne concourt pas à l’antibiorésistance », liste, méthodique, Nicolas Bureau, cofondateur d’Agriculture cellulaire France, une organisation de promotion de cette technologie.

Des émissions de gaz à effet de serre

Éviter l’abatage est probablement l’argument le plus indéniable. Les start-up du secteur cherchent à sortir au maximum les animaux du processus industriel. Le sérum fœtal prélevé sur des vaches gestantes qui servait initialement de milieu de culture est aujourd’hui remplacé par un substrat artificiel avec des composés d’origine végétale.

Et certains industriels cherchent même à s’affranchir totalement de la vie animale, nous explique Gilles Candotti, conseiller de Mosa Meat, une entreprise hollandaise de production de viande cellulaire de bœuf : « Mosa Meat utilise la biopsie qui est bénigne pour les animaux prélevés. Aux États-Unis, des projets travaillent à créer des lignées immortelles grâce au génie génétique, des OGM donc, pour ne plus utiliser d’animaux. »

Le processus de fabrication de la viande cellulaire de Mosa Meat. © Mosa Meat

Concernant les promesses environnementales en revanche, le bilan se complique. Les derniers rapports (2019 et 2022) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) notent que si une première étude en 2011 était très optimiste sur le bilan d’émission de gaz à effet de serre de la viande in vitro, la littérature scientifique est depuis beaucoup plus nuancée. D’autant que l’évaluation repose sur des hypothèses, puisque la production de viande in vitro à l’échelle industrielle n’existe pas. Les experts du climat estiment aujourd’hui que la viande cellulaire ne ferait pas mieux que l’élevage de poulet en termes d’émissions.

En 2020, un récapitulatif publié dans Nature est encore plus critique en montrant qu’en matière d’émissions, la viande cellulaire fait mieux que le bœuf, mais moins bien que le poulet et le porc. Deux scientifiques de l’université d’Oxford estiment même, dans une étude de 2019, que la production de viande cellulaire émet plus que celle de bœuf.

En effet, le bilan désastreux de l’élevage bovin est en particulier lié aux émissions de méthane, qui ont un pouvoir de réchauffement plus de vingt fois supérieur au dioxyde de carbone. Mais, à la différence de ce dernier, le méthane reste beaucoup moins longtemps dans l’atmosphère. Or la viande cellulaire requiert beaucoup d’énergie pour sa fabrication, ce qui engendre des émissions de carbone conséquentes.

Maintenir la température à 37 °C

Sans conteste, l’énergie est en effet le fardeau écologique de la viande in vitro. L’étude de Nature montre qu’elle consomme plus que les élevages, quels qu’ils soient. Multiplier artificiellement des cellules demande beaucoup d’énergie, en particulier pour maintenir la température des cuves de culture à 37 °C. Ce à quoi il faut ajouter l’énergie nécessaire au cycle de vie industriel, de la production du milieu de culture à la stérilisation des cuves entre chaque production. Toute la question pour les industriels repose donc sur les sources d’énergie. Quitte à afficher des énergies 100 % renouvelables pour des bilans plus verts.

La consommation d’eau et de terres par l’élevage rentre aussi dans l’équation des atouts de la viande cellulaire. « Mais ces calculs ne distinguent pas les différents types d’élevage et ne tiennent pas compte des services rendus par le pâturage des prairies par exemple », pointe Jean-François Hocquette, directeur d’une unité sur les herbivores à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae). Des arguments également étudiés en 2022 par la société de conseil Alcimed, qui relativise aussi les bilans très avantageux dressés par les tenants de la viande cellulaire.

Présentation du premier hamburger de culture au monde, frit ici lors d’une conférence de presse à Londres le 5 août 2013. Cette viande de culture a été développée pour un coût de 250 000 euros. Wikimedia Commons/ CC BY 3.0/World Economic Forum

Rayer l’élevage de la carte libère nécessairement beaucoup de terres. Pour autant, « parmi les 2,5 milliards de terres agricoles mobilisées pour l’élevage et la production d’aliments pour bétail à l’heure actuelle, 1,3 milliard sont des terres non arables, qui ne pourraient donc pas être réallouées à des cultures destinées à l’alimentation humaine », pointe la société pourtant promotrice des biotechs.

Sur l’eau, le gain n’est pas tranché. La fabrication de viande in vitro nécessiterait entre 400 et 500 litres d’eau par kg, contre 550 à 700 litres pour de la viande de bœuf issue de l’élevage. Autre risque environnemental, le milieu de culture des cellules. Quid des milliers de litres de ce milieu de culture enrichi avec différents facteurs de croissance ? Toutes évaluations confondues, un consensus ressort pourtant : parmi les différentes sources de protéines, le meilleur bilan écologique revient toujours aux protéines végétales.

Nestlé, Cargill et Bell Food

La liste des incertitudes fragilise donc l’argumentaire des industriels, d’autant plus lorsqu’ils promettent de créer des milliers de tonnes de viande à partir d’une cellule pour nourrir le monde. Philip H. Howard, spécialiste des systèmes alimentaires durables l’université du Michigan, aux États-Unis, les a pourtant pris au sérieux.

Dans une étude publiée dans Nature Food en octobre dernier, le scientifique a conclu que la viande in vitro ne résoudra rien, au contraire, puisque le principal problème de la faim dans le monde est l’accès à l’alimentation. L’industrie de la viande cellulaire devrait réduire encore le nombre d’acteurs agroalimentaires. Or qui dit concentration du marché dit, potentiellement, hausse des prix et fragilisation de l’accès à la nourriture.

Des start-up de la viande cellulaire ont des liens avec certains groupes agroalimentaires. Ici, de la viande cellulaire non cuite. Wikimedia Commons/ CC BY 3.0/World Economic Forum

« Les entreprises d’agriculture cellulaire sont de plus en plus contrôlées par les mêmes entreprises qui dominent la transformation industrielle de la viande, du poisson et des aliments pour animaux », pointe Philip H. Howard.

Dans son organigramme des groupes agroalimentaires et agro-industriels qui ont des liens avec des start-up de la viande cellulaire se trouvent Nestlé, Cargill et Bell Food. Ou encore les industriels de la viande. Le chercheur étasunien explique comment secret industriel et brevets sont le moteur d’une concentration industrielle. Autre argument de la vulnérabilité du système alimentaire : « Les chaînes d’approvisionnement continueront de dépendre de matières premières monoculturales intensives. »

« Une des craintes, avec cette innovation, est le risque que le premier à maîtriser la technologie remporte tout le marché. Mais ce n’est pas propre à cette production, rappelons qu’aux États-Unis quatre entreprises se partagent 53 % des parts de marché de la transformation de viande et plus de 80 % pour le conditionnement du bœuf », défend Nicolas Treich, économiste à l’Inrae et conseiller d’Agriculture cellulaire France, qui promeut l’investissement de la France dans cette technologie.

Philip H. Howard propose une autre perspective : « La plupart des avantages de l’agriculture cellulaire pourraient plutôt être obtenus en augmentant le soutien à des stratégies moins centralisées, telles que l’agroécologie, l’augmentation de la diversité des systèmes alimentaires et une plus grande autonomie. »

