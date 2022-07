Le gouvernement renforce trop peu le soutien à l’agriculture biologique

En bref — Agriculture

L’agriculture biologique sera davantage subventionnée que son label concurrent, la certification Haute valeur environnementale (HVE), a annoncé le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire le 1er juillet. Il a ce jour annoncé ses arbitrages concernant la déclinaison française de la prochaine Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027.

Concrètement, les agriculteurs biologiques percevront 30 € de plus par hectare que les exploitations certifiées HVE au titre de l’éco-régime. Cette future aide financière, qui sera créée dans le cadre de la prochaine PAC, est censée rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs. La France prévoyait jusque-là de rémunérer de la même manière les exploitations en agriculture biologique et celles certifiées HVE, pourtant beaucoup moins contraignantes (elles permettent par exemple l’usage de pesticides de synthèse). Le Haut conseil pour le climat, la Cour des comptes et la Commission européenne ont d’ailleurs critiqué la position du gouvernement sur ce point.

Des avancées insuffisantes

« Nous avons obtenu de petites avancées, mais le bilan global du Plan stratégique national [la déclinaison française de la PAC] n’est pas à la hauteur des défis environnementaux et climatiques », a réagi Mathieu Courgeau, président de la plateforme Pour une autre PAC, qui regroupe notamment la Confédération paysanne, la Fédération nationale d’agriculture biologique et France nature environnement.

Le 30 juin, le Haut conseil pour le climat estimait ainsi que le PSN ne répondrait que pour moitié à l’objectif que s’est fixé la France, réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 1990.

