Les Alpes françaises seules en piste pour les JO d’hiver 2030

En bref — Sports

Six ans après Paris 2024, les Jeux olympiques devraient revenir en France. Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mercredi 29 novembre n’avoir retenu que la candidature française pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Officiellement, cette décision signifie l’ouverture « des discussions plus détaillées » entre le CIO et la France. Les candidatures suisse et suédoise ont été écartées à ce stade et la France sera bien, sauf énorme surprise, l’hôte des JOP d’hiver 2030.

Le projet, porté par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, devrait s’étaler sur dix sites de compétition, du Grand-Bornand et La Clusaz au nord, jusqu’à Nice au sud.

🇫🇷 La carte des sites pour les JO d’hiver 2030 qui seront probablement en France 🏔️ Le projet est basé sur 95% de sites existants répartis entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur 🤝 pic.twitter.com/m2oKJfS97L — SPORTRICOLORE (@sportricolore) November 30, 2023

Parmi les arguments retenus par le CIO pour sélectionner les Alpes françaises : « La vision du projet, qui ambitionne de redynamiser les Alpes du Nord et les Alpes du Sud en tant que destinations touristiques phares pour les sports d’hiver, grâce à l’adoption d’une stratégie plus durable pour les sports d’hiver dans le contexte du changement climatique ».

Emmanuel Macron s’est également réjoui sur X de l’organisation de Jeux « innovants, durables et inclusifs ». La durabilité de ces Jeux pose toutefois déjà question. David Lappartient, le président du Comité national olympique et sportif français, a déclaré que ces JOP utiliseront « très majoritairement » de la neige naturelle. Le recours à la neige artificielle semble donc d’ores et déjà inéluctable alors que l’utilisation celle-ci est contestée, dans un contexte de raréfaction des ressources. En début d’année, plusieurs canons à neige avaient été sabotés à La Clusaz par des activistes.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront des avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Après cet article Transports JO 2024 : le prix du ticket de métro va quasi doubler

Commentaires