Pour une agriculture paysanne près de Paris, défendons la zad de Saclay

Tribune — Luttes

« Plus aucune zad (zone à défendre) ne s’installera dans notre pays », déclarait le 1er avril Gérald Darmanin dans le JDD, annonçant par la même occasion la création d’une « cellule anti-zad » au ministère de l’Intérieur. Selon la carte révélée par l’hebdomadaire, la lutte contre la ligne 18 de métro à Saclay figure parmi les 42 « sites sous surveillance » du ministère de l’Intérieur, car « susceptibles de se radicaliser à court terme ».

On peut voir d’abord dans cette déclaration une opération de communication, destinée à diaboliser des luttes locales gênantes qui défendent des causes légitimes. Le camp de Zaclay a été créé par des habitant·es, étudiant·es, scientifiques, agriculteur·trices ou paysan·nes, actif·ves ou retraité·es avant tout soucieux·ses du devenir des quelque 4 000 hectares d’espaces naturels, forestiers et agricoles du plateau de Saclay, dont 2 300 dédiés à l’agriculture.

Ces terres extrêmement fertiles font l’objet, avec celles de Gonesse, d’une demande de classement au Patrimoine mondial de l’humanité par des personnalités du monde de la culture et de la recherche. Avec 20 % de surfaces déjà en agriculture biologique et de nombreuses installations agricoles récentes, ce territoire a le potentiel de développer aux portes de Paris une agriculture paysanne vivante et nourricière. Stockant le carbone atmosphérique, régulant les pics de chaleur et le cycle de l’eau, et abritant une riche biodiversité, les sols et espaces naturels du plateau de Saclay sont un bien commun inestimable, appelé à jouer un rôle crucial dans la résilience de la métropole parisienne face aux chocs climatiques.

Interrogatoires et menaces

Ces terres sont pourtant directement menacées par la ligne 18 du Grand Paris Express, qui les traverserait de part en part entre Saclay et Versailles. Ce projet de métro, en fragilisant les fonctionnalités agricoles, en démultipliant la pression foncière et en attirant les projets immobiliers spéculatifs, vouerait de fait l’ensemble du plateau de Saclay à une urbanisation massive. Alors que le réseau ferré francilien, notamment les RER B et C, souffre d’un sous-investissement chronique, on préfère construire à travers champs un nouveau métro de prestige d’un coût de plusieurs milliards d’euros.

Ce projet est donc un non-sens, tant aux plans écologique que financier, qui ne bénéficierait qu’aux spéculateurs et aux multinationales du BTP. Depuis 2006, des associations, collectifs et habitant·es se mobilisent sans relâche. Leurs mises en garde, ainsi que celles de nombreux experts, n’ont jamais été entendues par les décideurs, et leurs recours juridiques ont été systématiquement rejetés sans être examinés sur le fond. Si les zad existent aujourd’hui, c’est en dernier ressort face à l’échec répété des procédures de débat public en France (voir l’ouvrage Citoyens de Terre contre État de fer) et au déni de démocratie que constituent ces projets imposés et nuisibles.

Mais Gérald Darmanin ne fait pas que communiquer : il veut aussi faire disparaître toute trace d’opposition à ces projets. Ainsi, sur le plateau de Saclay, les intimidations de la préfecture se sont intensifiées depuis quelques semaines, avec la convocation des agriculteurs accueillant le camp de Zaclay sur leurs terres et de membres du collectif, pour des interrogatoires de plusieurs heures à la gendarmerie. Aujourd’hui, le couperet est tombé : si la zad de Saclay n’est pas évacuée début juin, le camp pourrait être expulsé par les forces de l’ordre et les agriculteurs se voir administrer des amendes pouvant se chiffrer en centaines de milliers d’euros.

Un enjeu crucial

Le démantèlement de Zaclay et la répression financière contre les agriculteurs constitueraient une attaque frontale, sans précédent et d’une agressivité démesurée contre la vie démocratique. Le campement de Zaclay joue un rôle crucial pour alerter et sensibiliser le grand public. Depuis maintenant deux ans, c’est un lieu de rassemblement, permettant d’organiser et de rendre visible la défense des terres agricoles, un lieu de pédagogie où se tiennent conférences, projections et débats, un lieu où chaque promeneur·euse est invité·e à s’arrêter, à s’abriter du vent, de la pluie ou du soleil, pour discuter et trouver une information indépendante.

Nous rappelons ici notre détermination à sauvegarder ces terres et leurs fonctionnalités. L’enjeu est crucial : il s’agit de sécuriser l’accès des populations à une nourriture saine tout en préservant le milieu. Cela ne sera possible qu’à condition de sortir d’une agriculture industrielle, polluante et destructrice du vivant, pour favoriser l’installation sur nos meilleures terres de nombreux agriculteurs et agricultrices pratiquant une agroécologie régénératrice et diversifiée. Détruire ces terres reviendrait à condamner cette voie de salut majeure.

Il y a urgence à agir : depuis les années 1950, 1 400 hectares ont déjà été bétonnés sur le plateau de Saclay. Si rien n’est fait dans les prochains mois, ce sont plus de 4 000 hectares supplémentaires qui risquent de disparaître à leur tour. Aujourd’hui, les travaux préliminaires du métro (fouille archéologique, études des sols, déplacement de réseaux) sont en cours de réalisation et l’arrivée des bulldozers semble imminente.

Déterminés

À l’heure où la menace devient de plus en plus pressante, nous, signataires de cette lettre, soutenons Zaclay et le Collectif contre la ligne 18 et l’artificialisation des terres. Nous appelons à venir massivement défendre et faire vivre ce lieu lors d’un rassemblement festif et déterminé les 13 et 14 mai prochains. Le week-end sera suivi d’une semaine de partage et d’ateliers thématiques et pratiques autour de l’agriculture paysanne. Nous nous engageons à rester solidaires et mobilisé·es si les menaces sur Zaclay et les terres fertiles de Saclay se concrétisaient.

Pour signer l’appel, c’est ici !

Les premiers signataires (parmi 650 signatures) : Collectifs et associations Les Soulèvements de la Terre

Les Soulèvements de la Terre Lille

Confédération paysanne

Confédération paysanne Île-de-France

Extinction Rebellion (GL Paris Ouest et Yvelines Est Sud)

Extinction Rebellion Montreuil

Extinction Rebellion Paris Est

Extinction Rebellion Paris Nord

Scientifiques en rébellion

Alternatiba Paris

Terres de luttes

Les Amis de la Terre Val-d’Oise

Collectif OIN Saclay (COLOS)

SQY’Pousse

Attac 78 Sud

Attac Nord-Essonne

Voix Déterres

Zadart

Collectif de défense des Jardins d’Aubervilliers (JAD)

Collectif Non au T4

Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG)

Collectif Vietnam Dioxine

Les Ami·e·s de la Confédération paysanne

Miramap, mouvement inter-régional des Amap

Réseau Amap Île-de-France

Amap Les jardins de Cérès

Amap Massy Manger bio

Amap la Chèvre et le Chou d’Yvette

Amap Amaportée

La Vie Nouvelle Vallée de la Bièvre

La Conviviale écologiste et fraternelle (Palaiseau)

Le Quartier libre des Lentillères (Dijon)

Université du bien commun

Gilets jaunes de Montreuil

Désobéissance écolo Paris

Laboratoire écologique Ødechet

Association Dédale

La Ferme du Sausset

91GRA

Sciences citoyennes

Ecopolien

Collectif pour une agriculture paysanne et préservation de la nature en Dordogne

Collectif citoyen nature en CCILAP

Sauvons les gohards

Nantes en Commun·es

Protection arbres & faune

Mouvement national de lutte pour l’environnement (MNLE) 93

Éditions ALSO (Anarchie, Lutte contre les Systèmes d’Oppression)

Neo-Agri – Faisons pousser des néo-paysans

Maison commune de la décroissance

Le mouvement – Plateforme de campagnes citoyennes Syndicats Sud 91

Sud Éducation 91

Sud Recherche

ASSO-Solidaires IdF

Solidaires Étudiant·e·s Paris-Saclay Groupes politiques EELV Essonne

Génération.s Essonne

Les Jeunes Générations 91

EELV groupe local Paris-Saclay

LFI Saint-Rémy vallée de Chevreuse

Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire

Groupe municipal PEPS (Pour une écologie participative et sociale) – Palaiseau (91)

Palaiseau Terre solidaire

Montigny-Solidarité

Collectif Autre Monde de Magny-les-Hameaux Élu·es Benoît Biteau – député européen

Emmanuelle Bourneuf – conseillère municipale des Ulis

Sylvère Cala – conseiller municipal à Massy (Essonne)

Étienne Charron – conseiller municipal des Ulis

Kader Chibane – conseiller régional d’Île-de-France

Cécile Cohen – conseillère municipale à Massy (Essonne)

Philippe Escande – conseiller municipal d’Orsay et conseiller communautaire à la CPS

Julie Garnier – conseillère régionale d’Île-de-France

Denis Guyard – conseiller municipal à Magny-les-Hameaux (Yvelines)

Jacques Huleux – conseiller régional d’Île-de-France

Anne-Claire Jarry-Bouabid – vice-présidente du groupe Alternative écologiste et sociale

Bruno Julié – adjoint au maire de Teulat (Tarn)

Philippe Juraver – conseiller régional d’Île-de-France

Annie Lahmer – conseillère régionale d’Île-de-France

Gabriel Laumosne – conseiller municipal aux Ulis et conseiller communautaire à la CPS

Anne Launay – conseillère départementale de l’Essonne

Gérard Lévy – conseiller municipal aux Clayes-sous-Bois

Fabienne Meurice – conseillère régionale d’Île-de-France

Vianney Orjebin – conseiller régional d’Île-de-France

Olivier Pareja – élu municipal à Guyancourt (Yvelines)

Jean-Baptiste Pegeon – conseiller régional d’Île-de-France, élu aux transports et au tourisme, et administrateur au réseau Île-de-France Mobilité

Claire Pinto – élue municipale à Palaiseau (Essonne)

Henrique Pinto – élu municipal à Palaiseau (Essonne)

Mounir Satouri – député européen

Laëtitia Sanchez – conseillère régionale Normandie

Guiomar Xavier – maire de Châlo-Saint-Mars, enseignant-chercheur AgroParisTech Scientifiques Gilles Billen – biochimiste

Nathalie Blanc – sociologue

Elsa Bonnaud – écologue

Isabelle Bouchoule – chercheure en physique

Claude Calame – anthropologue

Pierrick Chalaye – chercheur en sciences politiques

David Chamont – chercheur en informatique

Mathieu Chassé – chimiste

Anne Chauvet – chercheure en physique

Isabelle d’Artagnan – historienne

Philippe Dollfus – physicien

Corinne Donzaud – physicienne

Cyril Dutech – biologiste

Christine Eisenbeis – chercheure en informatique

Fabrice Flipo – philosophe des sciences et techniques

Gilles Frison – chercheur en chimie

Nicolas Graner – ingénieur et chercheur en informatique, vulgarisateur scientifique

Isabelle Goldringer – chercheure en agroécologie

Marie Jacquet – physicienne

Pablo Jensen – physicien

Guy Le Besnerais – chercheur en aéronautique

Élodie Marchadier – biologiste

Guillaume Roux – physicien

Jacqui Shykoff – écologue

Stéphane Tonnelat – ethnologue

Romain Tramoy – chercheur en sciences de l’environnement

Cédric Villani – mathématicien et ancien député

Romain Yvinec – biomathématicien Personnalités de la culture/médias, artistes, militant·es Séraphin Elie – secrétaire général de la Fédération française des usagers de la bicyclette

Chloé Gerbier – cofondatrice de Terres de luttes

Maxime Khoury – membre de Youth For Climate France

Esther Le Cordier – militante écologiste

Léna Lazare – activiste écologiste

Gary Libot – rédacteur au Chiffon

Michel Meunier – trésorier des Amis de la vallée de la Bièvre et délégué pour la commune de Saclay

Marchal Mithouard – artiste plasticien

Clément Quintard – rédacteur en chef adjoint de Socialter

Pinar Selek – sociologue et écrivaine

Jacques Testard – biologiste et essayiste

Victor Vauquois – cofondateur de Terres de luttes

Audrey Vernon – comédienne

Philippe Vion-Dury – rédacteur en chef de Socialter

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Reportage — Grands projets inutiles Contre le bétonnage au sud de Paris, bienvenue à Zaclay