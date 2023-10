Sainte-Soline : 6 mois plus tard, Serge, blessé par une grenade, loin d’être remis

En bref — Luttes

Six mois après la manifestation de Sainte-Soline, Serge, le militant grièvement blessé, ne s’est toujours pas remis d’aplomb. Il garde des séquelles irréversibles liées à la brutalité de l’explosion de la grenade GM2L et à la durée de son coma. C’est ce que racontent ses camarades dans un texte publié récemment sur leur blog.

Lire aussi : Blessés à Sainte-Soline : Serge, entre la vie et la mort, « sali » par les médias

La manifestation de Sainte-Soline a laissé de lourds traumatismes, expliquent-ils. « Chaque jour, l’étendue des dommages s‘est révélée à petits bruits. » Si aucun constat définitif ne peut être dressé, ses amis s’inquiètent : « Le traumatisme crânien a causé une paralysie faciale et des difficultés de mobilité des membres, des troubles importants de la vision qui fragilisent sa capacité à se déplacer seul sans risquer l’accident, des difficultés de concentration et une fatigue chronique, énumèrent-ils. La grenade qui l’a percuté a détruit une oreille interne, mettant à mal son équilibre et provoquant une surdité définitive de l’oreille impactée ainsi qu’une baisse de vision. »

« Le traumatisme crânien a causé une paralysie faciale »

En définitive, depuis sa sortie du coma, Serge n’aura connu que trois semaines hors de l’institution hospitalière. Il a récemment subi une opération visant à reconstituer sa boite crânienne avec pose d’une prothèse. Cette opération était jugée cruciale pour estomper tout risque de dommage cérébral supplémentaire. Mais selon ses amis, « cette opération a échoué » : « Après un mois d’infection, de fièvre, de galères de cicatrisation, d’antibiotiques, d’entraves dues à des cathéters et d’ennui, la prothèse a dû lui être retirée. Il est aujourd’hui encore gardé sous surveillance et nous espérons qu’il pourra sortir rapidement pour reprendre le travail de rééducation. Il devra subir à nouveau cette opération chirurgicale dans quelques mois, sans garantie de réussite. »

Les camarades de Serge soulignent la détermination et la force de leur ami qui n’a rien perdu de ses combats politiques. Ils rappellent, dans leur texte, la solidarité nécessaire pour tenir dans la durée. « Nous avons conscience d’être bien lotis, comparés à toutes celles et ceux qui subissent seuls la répression, à l’ombre des chaumières, sans force collective pour contrecarrer toutes les misères qu’elle charrie.[...] La solidarité doit se poursuivre pour que les blessés et enfermés de nos luttes se relèvent de la meilleure des manières et pour que nos morts ne se soient pas fait tuer pour rien », écrivent-ils.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner