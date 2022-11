Trafic d’ailerons : 60 espèces de requins bientôt mieux protégées

En bref — Animaux

Pour le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), il s’agit d’une « victoire ». Jeudi 17 novembre, deux propositions de résolutions visant à freiner le trafic d’ailerons de requin ont été adoptées lors de la conférence de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Celle-ci a lieu à Panama City, au Panama, jusqu’au 25 novembre.

Dans un communiqué publié vendredi 18 novembre, l’IFAW explique que 54 espèces de la famille des requins requiem mais aussi six espèces supplémentaires de requins-marteaux sont concernées par ces propositions. Concrètement, si ces dernières sont approuvées par la conférence en réunion plénière, le 25 novembre, ces espèces de requins bénéficieront d’une « protection accrue », avec notamment « de nouvelles exigences de durabilité pour que leur commerce international soit autorisé ».

1 000 dollars le kilo

Comme le souligne l’AFP, le chiffre d’affaires annuel lié au trafic d’ailerons de requin est évalué à environ un demi-milliard de dollars, leur prix pouvant atteindre les 1 000 dollars le kilo sur le marché. En outre, les requins requiem et les requins-marteaux représentent la moitié de ces ventes.

« IFAW applaudit les gouvernements pour cette décision novatrice visant à contrôler le commerce mondial non durable des ailerons et de la viande de requin, un commerce qui a poussé certains de ces prédateurs écologiquement importants au bord de l’extinction », a déclaré Barbara Slee, responsable des programmes de politique internationale de l’ONG. Selon l’IFAW, les requins et les raies sont le deuxième groupe de vertébrés le plus menacé de la planète.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner