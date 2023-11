Un bébé rhinocéros de Sumatra, en danger d’extinction, est né

Bonne nouvelle : une femelle rhinocéros de Sumatra — une espèce en danger critique d’extinction — a donné naissance, il y a quelques jours, à un mâle, au sein du Parc national Way Kambas, dans l’ouest de l’Indonésie. Cette naissance s’inscrit dans le cadre d’un programme national visant à restaurer cette espèce, dont il ne reste plus qu’une poignée d’individus sur Terre : moins de 100, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), principalement sur les îles de Sumatra et Bornéo.

L’animal, qui pesait 25 kilos à la naissance, pourrait atteindre 1,5 tonne à l’âge adulte. Il s’agit de la deuxième naissance d’un rhinocéros de Sumatra en 2023. Une petite lueur d’espoir pour cette espèce quasi annihilée par le braconnage — ses cornes étant prisées pour leurs supposées vertus médicinales —, le changement climatique, l’expansion des activités humaines, la déforestation et la fragmentation des habitats naturels.

Sur les cinq espèces de rhinocéros existantes, qui florissaient jusqu’au milieu du XIXᵉ siècle dans les savanes africaines et les forêts tropicales d’Asie, quatre sont aujourd’hui classées comme vulnérables ou en danger critique d’extinction.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela.

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre