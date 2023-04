Éponges à CO2, les haies sont de plus en plus détruites

En bref — Agriculture

Les haies, réserves de biodiversité, sont en péril. Des milliers de kilomètres de ces arbres, arbustes et arbrisseaux disparaissent chaque année dans les campagnes françaises et les programmes de plantation ne sont pas suffisants pour enrayer cette dynamique. C’est ce que montre un rapport du ministère de l’Agriculture, consulté par l’AFP.

Ce rapport révèle que depuis 1950, sous l’effet du « remembrement » des terres agricoles et de la mécanisation de l’agriculture, 70 % des haies ont disparu des bocages français. Récemment, la tendance s’est même accélérée avec 23 571 kilomètres par an détruits entre 2017 et 2021, contre 10 400 km/an entre 2006 et 2014. Une perte qui n’est pas compensée par les politiques de plantation, qui permettent de créer environ 3 000 km de haies par an.

Face aux aléas climatiques « de plus en plus intenses et fréquents », les haies sont pourtant « une vraie solution » pour les auteurs, car elles brisent le vent, sont une ombre précieuse pour le bétail, permettent de lutter contre l’érosion et servent d’abri à de multiples espèces. Elles retiennent aussi l’eau et stockent le carbone.

Sur Twitter, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a déclaré qu’il lancerait une concertation pour construire un « pacte en faveur de la haie ».

De nombreuses haies ont disparu depuis 1950. Ce constat est très préoccupant quand on sait le rôle que jouent les haies et les arbres dans l’agriculture par l'amélioration du rendement agricole et de la productivité des animaux, mais également en protégeant les sols, en… pic.twitter.com/5whn3OtSQE — Marc Fesneau (@MFesneau) April 27, 2023

