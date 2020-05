Au nom du Covid-19, les lobbies s’attaquent aux règles environnementales

« Ils ont clairement la volonté de tirer parti de la crise actuelle , commente Laura Chatel de l’association Zero Waste. Ils en profitent pour rejouer le match de la loi Économie circulaire et inverser la tendance. Le plastique est de plus en plus décrié, ils sont dans une stratégie de survie. Quitte à instrumentaliser la crise. » Selon la chargée de campagne, « la période est cruciale. De nombreux décrets sont en cours d’élaboration. Ils vont définir la politique à venir. Il faut rester très vigilants » .

Le lobby du plastique n’est pas non plus en reste. Son représentant au niveau européen, l’European Plastics Converters (EuPC), a tenté d’obtenir le report de l’interdiction de certains plastiques à usage unique (pailles, cotons-tiges, touillettes à café) votée par le Parlement européen pour 2021. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 8 avril dernier, l’EuPC affirmait que « tous les matériaux ne sont pas les mêmes face au coronavirus. Le plastique à usage unique est un matériau de choix pour assurer l’hygiène et la sécurité des consommateurs » .

Du côté des fabricants de pesticides, la multinationale Bayer a profité de la crise pour revenir sur le projet d’interdiction des importations de produits contenant des résidus de pesticides déjà bannis en Europe. L’ONG Foodwatch a révélé un document de Bayer adressé à la Commission européenne, daté du 16 mars. L’entreprise y affirme que des normes plus contraignantes limitant l’usage des pesticides et interdisant les importations « priveront ces pays d’opportunités de développement économique et de durabilité environnementale » .

Dans un courrier adressé à Norbert Lins, la présidente de la commission de l’Agriculture et du Développement rural au Parlement européen, la Copa-Cogeca, propose que « la Commission procède à une analyse d’impact initiale, non seulement de la stratégie de la “ferme à la fourchette”, mais pour l’ensemble du Green Deal (Pacte vert) européen avant de prendre toute décision réglementaire. Ceci est encore plus pertinent lorsqu’il s’agit de fixer des objectifs visant à réduire l’utilisation de pesticides, d’engrais ou d’antibiotiques » .

Alors que la nouvelle PAC est en discussion et que le programme Farm to Fork ( « de la ferme à la fourchette » ) promet de verdir les systèmes alimentaires, le lobby européen de l’agro-industrie, la Copa-Cogeca , dont la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire français, est membre, a demandé de « reporter toutes les décisions qui sont prises sans réflexion appropriée et adéquate » .

À Greenpeace aussi, les demandes des lobbies automobiles sont jugées illégitimes. « Cela fait six ans que les normes CO 2 ont été fixées. Les constructeurs avaient plusieurs années pour s’y préparer mais ils ont, et c’est un choix délibéré, privilégié les véhicules plus lourds et plus émetteurs types SUV , explique Sarah Fayolle, chargée de mission au sein de l’ONG. Maintenant, ils se trouvent en difficulté pour respecter les normes mais cela n’a rien à voir avec la crise actuelle. Celle-ci sert juste de prétexte pour obtenir des choses qu’ils auraient difficilement pu réclamer en temps normal. »

« Ce moratoire n’a aucun sens. C’est juste un travail de sape , s’emporte Marie Cheron, de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme. Les collectivités travaillent depuis deux ans sur cette mesure. Elle n’a aucune incidence sur l’emploi et elle est plus que nécessaire aujourd’hui, alors qu’on sait que la pollution de l’air est un facteur aggravant de la pandémie . »

Les courriers se sont multipliés en quelques jours. Avec les mêmes éléments de langages et des revendications similaires. Dans un communiqué, le député ex-La République en marche (LREM) Mathieu Orphelin dénonce « une démarche coordonnée » , « particulièrement choquante » . Il critique aussi le double discours des industriels. Car le 14 avril, les PDG d’entreprises membres de l’Afep comme L’Oréal, Renault, Saint-Gobain, Danone ou Engie et Suez, signaient au même moment une tribune dans le journal Le Monde pour appeler à « une relance verte » et à « un nouveau modèle de prospérité » .

Au niveau national, les revendications de l’Afep rejoignent celle du Medef. Dans une lettre adressée à Élisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, le lobby patronal a réclamé un moratoire de six mois sur « la préparation des nouvelles dispositions énergétiques et environnementales » . « Notre priorité aujourd’hui est de surmonter la crise et de travailler à la survie de nos entreprises » , écrit ainsi Geoffroy Roux de Bezieux, le président du syndicat patronal. « Nous n’avons pas la disponibilité suffisante pour répondre aux sollicitations de vos services dans le cadre des consultations habituelles à l’élaboration de ces textes » .

Il faudrait éviter que certaines personnes soient tentées de s’habituer à la situation actuelle, voire de se laisser séduire par ses apparences insidieuses : beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d’agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation (…) Il est indispensable que l’activité économique reprenne rapidement et pleinement ses droits. »

Les constructeurs automobiles, le secteur aérien, la filière agroalimentaire, les industriels du plastique… Tous profitent de cette période pour avancer leurs revendications et obtenir l’attention des gouvernants et de la Commission européenne. Ils exigent des reports, des moratoires, des annulations de taxes ou de mesures jugées trop coercitives et hostiles à la relance économique. En ligne de mire ? Les objectifs de réduction des émissions carbone, le Pacte vert et la Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne, mais aussi en France la loi Mobilité , la loi Économie circulaire et la loi Climat.

