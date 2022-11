En bref — Forêts

« Nous osons encore à peine y croire. Nous avons collecté plus de 1,8 million d’euros au profit des forêts françaises. » Dans un communiqué, France Nature Environnement se félicite du montant collecté le 8 novembre, lors de l’émission spéciale « Aux arbres citoyens ! » diffusée sur France 2 et France Inter et animée par les journalistes Hugo Clément et Léa Salamé.

Cet argent permettra de financer des dizaines de projets, assure FNE : projets de gestion durable des forêts, d’acquisition et préservation de parcelles, de restauration fondée sur la nature, de soin au bocage… Et les actions ne se limiteront pas à la plantation d’arbres. « Cette dernière, souvent privilégiée dans les financements, est en effet loin d’être l’outil principal de la sylviculture », souligne Christophe Chauvin, pilote du réseau Forêts de FNE.

Gestion durable, restauration, soin au bocage...

Les opérations financées devront répondre à un cahier des charges précis et s’articuler autour de certains axes structurants : gérer la forêt en s’appuyant sur les dynamiques naturelles, pérenniser la libre évolution de peuplements forestiers, restaurer ou installer des écosystèmes arborés en forêt et hors forêt, sensibiliser un large public. Et pour toute opération de plantation, les candidats devront se conformer aux recommandations formulées par la FNE, notamment en matière d’essences d’arbres.

La collecte reste ouverte jusqu’au 16 novembre sur le site de la FNE.

