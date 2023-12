COP28 : record de lobbyistes des énergies fossiles

En bref — COP28

La COP28 de Dubaï détient le record du nombre de lobbyistes des énergies fossiles. La coalition d’ONG Kick Big Polluters Out en a dénombré « au moins » 2 456, près de quatre fois plus qu’à la COP27. « Cette augmentation coïncide avec une conférence des parties où les combustibles fossiles et leur élimination progressive sont au centre des débats », analyse la coalition.

Cette présence sans précédent entraîne un déséquilibre dans le rapport de force avec les États, alerte-t-elle. Seuls le Brésil (3 081 personnes) et les Émirats arabes unis (4 409 personnes), le pays hôte, ont des délégations plus fournies que l’industrie des énergies fossiles. Cette dernière dispose de plus de représentants que les dix nations les plus vulnérables au changement climatique (1 509 délégués) ou que les peuples autochtones (316 représentants).

Parmi les représentants des énergies fossiles accrédités, on trouve par exemple Patrick Pouyanné, PDG de TotalÉnergies, accrédité par la France. L’Italie a emmené des cadres d’Eni et l’Union européenne des employés de BP, Eni et ExxonMobil, selon KPPO. Les organisations professionnelles ayant le statut d’observateur à la COP sont aussi venus avec leur contingent d’employés de Shell, TotalÉnergies ou Equinor. Le président émirati du sommet, Sultan Al Jaber, est lui-même directeur de la compagnie pétrolière nationale, Adnoc.

