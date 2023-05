Élus, mobilisons-nous pour une agriculture sans pesticides

Tribune — Pesticides

En tant que maires, nous sommes particulièrement mobilisés sur les questions de santé publique, et donc de santé environnementale. À ce titre, les pesticides sont parmi les sujets qui mobilisent le plus les passions. Leurs impacts négatifs sur la santé et la biodiversité sont aujourd’hui largement prouvés. Les expertises des instituts de recherche scientifiques l’Inserm et de l’Inrae-Ifremer sont formelles : ces substances sont un facteur important du développement de maladies chroniques chez les humains, et sont responsables de l’érosion de la biodiversité et de la destruction du vivant en général.

Depuis deux ans, l’association Secrets toxiques met en lumière un grave problème, qui contribue à expliquer ces effets nocifs : les pesticides épandus dans les champs sont beaucoup plus toxiques que ce qui est perçu par les agences de santé publique. D’abord, parce qu’ils ne sont pas soumis aux tests de toxicité requis par la loi, qui demande que soit prouvée l’absence d’effets néfastes à court et à long termes sur l’humain et l’environnement. Ensuite, trois études l’attestent [1], car leur composition n’est pas stable (elle change d’un bidon à l’autre) et intègre très souvent des composés toxiques issus du pétrole.

De ces carences découle le développement exponentiel des cancers, maladies de Parkinson, maladies respiratoires, infertilité, etc. et l’effondrement de la biodiversité.

Des composés toxiques non déclarés

Au regard de ces infractions à la loi, qui mettent en danger les êtres vivants, l’association Secrets toxiques, vingt-neuf organisations et vingt-neuf députés ont déposé un recours devant le Conseil d’État en février 2022 pour que le ministre réclame des tests de toxicité à long terme sur les produits tels qu’ils sont épandus. Ce recours fait suite à une plainte déposée en décembre 2020 pour atteinte à l’environnement, qui dénonce la présence de composés toxiques non déclarés dans des pesticides en vente libre. Les deux procédures sont en cours.

L’usage délétère et non viable des pesticides doit nous pousser à questionner notre modèle agricole et qui le finance. Il nous faut recentrer le débat sur ce qui compte vraiment : quel modèle agricole voulons-nous ? Celui qui permet d’être au plus près des attentes citoyennes, de protéger la santé et d’assurer une existence digne aux agriculteurs ?

Il est injuste de pointer du doigt les agriculteurs et les agricultrices. D’abord parce que ce sont les premières victimes des maladies liées à l’utilisation des pesticides. Ensuite parce que des décennies d’usage généralisé des pesticides ont abouti à l’établissement d’un modèle agricole ultra-dépendant de la pétrochimie, dont nombre de paysans cherchent à s’émanciper. Plutôt que de nous enfermer dans des dialogues de sourds entre agriculteurs, riverains, militants associatifs, élus, ce constat nous invite à faire vivre le débat démocratique.

Débattre en local

Face aux enjeux du siècle, à la nécessité de nourrir la population tout en préservant la santé et la biodiversité — rappelons que 80 % des insectes volants ont disparu en Europe en à peine trente ans —, la solution qui s’impose est celle de l’action collective coordonnée. Si les États ont un rôle majeur à jouer, c’est à l’échelle locale que s’initient et se terminent les pas en avant. Élu·es, nous devons comprendre les enjeux qui se nouent sur cette question des pesticides dans les territoires et pour les populations, de façon à arbitrer les conflits dans un esprit d’écoute et de démocratie locale.

Outre ses actions en justice, la campagne Secrets toxiques a lancé en mars dernier son tour de France (des événements en ligne sont aussi prévus. Organisation de projections-débats, de colloques et de rassemblements ponctueront les années 2023 et 2024 partout en France et permettront de poser la cadre d’un débat serein autour du modèle agricole que nous voulons pour nos communes, nos départements et nos régions.

C’est pourquoi, en tant que maires, nous appelons à soutenir cette initiative, à la rejoindre et à se mobiliser pour penser la transition agricole de demain. Qu’elle améliore la santé de tous et la préservation des écosystèmes, tout en sécurisant les revenus des agriculteurs et agricultrices.

[1] La première ; la deuxième ; la troisième.

Les signataires : Éric Piolle, maire de Grenoble

Anne Vignot, maire de Besançon

Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers

Vinciane Faber, maire de Louvil

Pierre Casabonne, maire d’Arette

Martine Mirande, maire de Saucède

Stéphane Delpeyrat-Vincent, maire de Saint-Médard-en-Jalles

Clément Rossignol-Puech, maire de Bègles

Christian Métairie, maire d’Arcueil

Bruno Cœur, maire de Bou

Claire Masson, maire d’Auray

Patrick Chaimovitch, maire de Colombes

Nicolas Gamache, maire de Les Châteliers

Bernard Uthurry, maire d’Oloron-Sainte-Marie

Patrick Labesse, maire de Carbon-Blanc

Maryse Lavie-Cambot, maire de Pranzac

Florence Brau, maire de Prades-le-Lez

Andrea Kiss, maire de Le Haillan

Hervé Longy, maire de Naves

Marilyne Forgeneuf, maire de Saint-Estèphe

Béatrice de François, maire de Parempuyre

Geneviève Blanc, maire d’Anduze

Henri Bellegarde, maire de Bedous

Béatrice Delorme, maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Aurélie Genolher, maire de Massillargues-Atuech

Sylvie Sculo, maire de Séné

Florent Moussour, maire de Le Chastang

Gwenaël Crahes, maire de La Grigonnais

Aurélie Mézière, maire de Plessé

Brigitte Monnet, maire de Val-Sonnette

Christophe Villemain, maire de Mosnes

Emmanuel Denis, maire de Tours