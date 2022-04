L’extrême droite, une menace pour les médias : les cas de la Hongrie et la Pologne

Varsovie (Pologne), correspondance

« Quand le peuple vote, le peuple gagne ! » Le 3 avril dernier, Marine Le Pen n’a pas attendu pour féliciter Viktor Orbán. À l’issue des élections législatives en Hongrie, l’homme fort de Budapest a triomphé avec plus de 53 % des voix, remportant un quatrième mandat d’affilée. Une aubaine pour la candidate du Rassemblement national (RN), qui entretient une relation de connivence avec le Premier ministre hongrois.

C’est que M. Orbán, au pouvoir sans interruption depuis 2010, s’est transformé en inspirateur de l’extrême droite européenne. Accusé de saper les contre-pouvoirs démocratiques, il est devenu la bête noire de l’Union européenne. Le chantre de la « démocratie illibérale » — un terme vague dont s’affuble lui-même le dirigeant national-populiste —, a multiplié en Hongrie les atteintes à l’encontre de la société civile, de l’État de droit et des minorités. Sans parler du droit d’asile, lui aussi foulé du pied.

Marine Le Pen se fera-t-elle l’émule de l’autocrate magyar, en cas de victoire présidentielle le 24 avril ? Beaucoup le redoutent, à commencer par les défenseurs de la liberté de la presse. Car en douze ans, Viktor Orbán s’est aussi attelé à démanteler l’indépendance des médias.

Depuis 2010, la Hongrie a chuté de 69 places dans le classement mondial pour la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF), et se positionne aujourd’hui au 92e rang sur 180 pays. L’ONG range le dirigeant hongrois dans la catégorie des « prédateurs de la liberté de la presse », aux côtés d’autocrates tels qu’Alexandre Loukachenko (président de la République de Biélorussie), Bachar al-Assad (Syrie) ou encore Vladimir Poutine (Russie), avec qui M. Orbán entretient d’ailleurs une relation de proximité.

Mais pour Marine Le Pen, peu importe. « Viktor Orbán dirige la Hongrie, il faut bien le dire, plutôt bien », a-t-elle déclaré dans un entretien avec la BBC, début février. « Il y a plus de liberté de la presse probablement en Hongrie qu’il n’y en a en l’espèce en France. Il y a beaucoup de journaux hongrois qui disent du mal de M. Orbán », s’est contenté d’affirmer celle qui ambitionne de privatiser France Télévisions.

Press freedom in Hungary : county newspapers have the same (very friendly) interview with Viktor Orbán on their frontpage. (h/t @444hu ) pic.twitter.com/6XdtkjwFBS

Une vision simpliste qui ne résiste toutefois pas à l’épreuve des faits. Certes, il est encore possible de consulter des médias indépendants en Hongrie. Mais ils se raréfient, et les seuls tenant encore debout — presque exclusivement en ligne — luttent pour leur survie, et sont privés de revenus publicitaires étatiques. Au fil des dernières années, c’est près de 80 % du paysage médiatique hongrois qui est tombé entre les mains d’oligarques proches du gouvernement, selon l’observatoire indépendant des médias Mérték.

Une à une, les stations de radio indépendantes ont dû cesser d’émettre à coup de retraits de licence par le très politisé Conseil des médias hongrois. Le tout, sous prétexte de bévues administratives. Klubradio, la dernière antenne indépendante qui existait jusqu’alors, a par ailleurs perdu sa fréquence en février 2021. Quant à l’audiovisuel public, la télévision publique hongroise MTV s’est transformée en relais de la rhétorique du Fidesz, le parti de Viktor Orbán, qui bénéficie d’une majorité des deux tiers au Parlement. Il en va de même pour ce qui est les quotidiens régionaux et l’agence de presse hongroise.

« Il est frappant de constater que la transformation du système médiatique en Hongrie s’est produite à plusieurs échelles », analyse l’observatoire hongrois Mérték, dans son étude publiée en décembre 2021. Parmi celles-ci, « la mutation des médias de service public en machine de propagande, le bouleversement du pouvoir de marché et l’éviction de nombreux investisseurs professionnels étrangers, ainsi que la complexification du travail journalistique », ces dix dernières années. Un climat ayant poussé « plusieurs rédactions indépendantes à lutter héroïquement pour leur survie », rapporte l’observatoire.

L’autre modèle « illibéral » de Mme Le Pen se trouve à Varsovie, en Pologne, où le parti national-conservateur Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015, est lui aussi accusé d’étouffer le quatrième pouvoir. Mais, contrairement à la Hongrie, les dégâts ne sont pas aussi étendus. Le gouvernement du PiS, faute d’une majorité assez forte et confronté à une société civile plus mobilisée, n’est pas parvenu à faire main basse sur le paysage médiatique polonais.

Une kyrielle de stations radiophoniques ou de quotidiens, tel le journal Gazeta Wyborcza, conservent leur indépendance éditoriale. Ces derniers mois, le pouvoir a tenté à plusieurs reprises de réduire au silence la plus influente chaîne de télévision en Pologne, TVN. Mais sans succès : face à la pression de Washington, il avait dû reculer, l’actionnaire de la chaîne étant l’étasunien Discovery.

Thousands again are on the streets in Poland..and they're waving EU flags. Because that's the Europe we promised : a guarantee of freedom, democracy, rule of law - and you cannot have that without media freedom.#Poland : we hear you. We see you. You are not alone. 🇪🇺 🇵🇱#lexTVN pic.twitter.com/MClL4Prsx2

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) December 19, 2021