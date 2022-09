Les vignerons à l’épreuve de la crise climatique

[2 / 4] Les vignes industrielles, bientôt dépendantes de l’irrigation ?

Irriguer les vignes devient de plus en plus tentant face à l’aridité. Mais un arrosage systématique épuiserait les réserves d’eau et risquerait de rendre les cépages plus vulnérables aux futures sécheresses. [ENQUÊTE 2/4]