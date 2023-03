Quand une note des renseignements fait l’éloge des Soulèvements de la Terre

Luttes

Depuis plusieurs mois, les autorités ont dans le collimateur Les Soulèvements de la Terre — l’un des collectifs organisateurs de la mobilisation à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) contre les mégabassines. Reporterre s’est procuré une note du service central du renseignement territorial datée de novembre 2022 qui révèle le long travail d’investigation mené par les services de police sur le mouvement. À l’époque, Le Parisien l’avait déjà citée dans un article.

En filigrane, la police reconnaît « l’ingéniosité », « l’intelligence » et « la communication parfaitement maîtrisée » des activistes qui ont su rallier autour d’eux intellectuels, associations et syndicats pour créer un véritable mouvement social de l’eau et devenir « un acteur majeur de la contestation écologique radicale ».

Les policiers voient Les Soulèvements de la Terre comme une véritable menace. Ce qui expliquerait d’ailleurs le discours du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui réclame leur dissolution.

« Un basculement vers la résistance civile »

Le constat de la note est éloquent. Les Soulèvements de la Terre auraient réussi à « incarner le concept de transversalité des luttes » et « joué un rôle majeur dans la diffusion et l’acceptation de modes opératoires plus offensifs » : « En inscrivant les actions de sabotage dans une logique défensive des biens communs menacés, ils ont ingénieusement convaincu des militants habituellement adeptes d’actions de désobéissance civile à basculer vers la résistance civile », écrivent les policiers du service central du renseignement territorial.

D’anciens zadistes de Notre-Dame-des-Landes feraient partie du noyau dur des Soulèvements de la Terre. © Emmanuel Clévenot / Reporterre

La note évoque aussi la création d’un « white » et d’un « blue » bloc, directement inspirés des black blocs où les activistes viendraient masqués avec des combinaisons de même couleur pour rester anonymes et « commettre des exactions ». Les services de renseignements insistent sur « le noyau dur d’ultragauche » qui, selon eux, compose le mouvement, et tout particulièrement les militants de Notre-Dame-des-Landes « aguerris et forts de l’expérience zadiste ». Ces activistes auraient vite été rejoints pas un autre panel de militants plus jeunes et plus écologistes, liés notamment à Extinction Rebellion (XR). « Les Soulèvements de la Terre ont créé une forme de syncrétisme militant », expliquent-ils, mêlant « massification et radicalité ».

« Capacité d’influence » et « séduction »

Dans cette note de huit pages, le service central du renseignement territorial définit plusieurs « profils types » et cite le parcours individuel de militants et militantes engagées sur les questions écologiques. Au total, une vingtaine de noms ressortent du document, qui mentionne aussi des personnalités publiques comme l’anthropologue Philippe Descola, les écrivains Alain Damasio et Corinne Morel Darleux, le dessinateur Alessandro Pignocchi ou l’historien Christophe Bonneuil, qui participeraient, selon eux, à la diffusion publique du message des Soulèvements de la Terre. Il cible également « des médias alternatifs », « proches de la sphère environnementaliste », comme notre journal Reporterre.

Le service central du renseignement territorial estime que le mouvement climatique fait sa mue et s’en inquiète. Pour lui, les structures écologiques n’ont pas eu le choix de rejoindre ces groupes plus radicaux, « les points communs primant sur les divergences ». Il souligne « la capacité d’influence » et « la séduction » qu’exercent les Soulèvements de la Terre. Ils auraient réussi à faire monter des luttes locales, à « rallier large » tout en apportant « leur savoir-faire », leur appui logistique, humain et financier.

Les autorités ont bien identifié le malaise qui touche aujourd’hui le milieu écologique, son sentiment d’impuissance face à la catastrophe et sa quête d’une stratégie plus impactante. « Certains activistes écologistes lassés des démonstrations de sensibilisation, ont pu assouvir [en intégrant Les Soulèvements de la Terre] leur recherche d’actions plus virulentes », écrivent-elles.

« Légitimer la pratique du sabotage »

Les Soulèvements de la Terre contribueraient à « la diffusion des modes opératoires offensifs propres à l’ultragauche » avec « des rassemblements éphémères, anonymes et décentralisés d’individus organisés pour attaquer souvent avec violence les symboles de l’État et du capitalisme ».

La note révèle l’importance des moyens mis en œuvre pour surveiller le mouvement. Elle affirme que les renseignements ont réussi à déjouer plusieurs actions de sabotage, notamment en août 2022, et relate « les débats internes » au sein d’XR sur l’écosabotage, ce qui montre qu’ils ont dû y avoir accès.

Pour les rédacteurs de cette note, c’est le concept de désarmement qui a finalement permis de propager le sabotage dans le milieu écologique et de le normaliser. Loin d’une simple trouvaille sémantique, le mot aurait réussi à rendre plus légitime la pratique, estiment-ils. Avec le désarmement, il s’agit de « rendre inopérantes des armes » et de « détruire les armes qui détruisent la planète ». Un discours bien plus porteur que la simple notion de sabotage, jugent les auteurs de la note.

Les Soulèvements de la Terre arriveraient à « rallier en masse », d’après les renseignements. Twitter/Les Soulèvements de la Terre

D’habiles communicants

Le service central du renseignement territorial pense que la lutte contre les mégabassines serait « emblématique de l’intégration de ce mode d’action dans les contestations écologiques ». En deux ans, une vingtaine de dégradations clandestines et de nombreuses « manif’actions » offensives ont été menées.

Les policiers du renseignement soulignent la capacité des Soulèvements de la Terre à mettre en scène ces sabotages — via des tutoriels et des vidéos sur internet : « habiles communicants », ces militants élaboreraient « des parodies humoristiques et des vidéos revendicatives attractives assumant autant le volet festif qu’offensif de leurs événements ».

Les rédacteurs de la note semblent aussi avoir lu l’intellectuel Andreas Malm, auteur de Comment saboter un pipeline (La Fabrique, 2020). Reprenant ses concepts, ils estiment ainsi que « Les Soulèvements de la Terre ont joué un rôle de premier plan dans le durcissement des modes opératoires et l’instauration d’un « flanc radical » engagé dans les luttes écologistes ». Ils auraient permis, disent-ils, de faire sauter la fenêtre d’Overton.

Mauvais sociologue

Pour les militants, cette note prouve que, si le gouvernement veut dissoudre Les Soulèvements de la Terre, c’est parce que ces derniers ont réussi leur pari. « Le problème fondamental avec ce mouvement, pour eux, c’est qu’on parvient à peser sur le champ politique plutôt que de s’en tenir à des pratiques sans portée », confient-ils à Reporterre.

La police reste néanmoins un mauvais sociologue, toujours à la recherche de leaders et de coupables. Selon les activistes, les policiers du service central du renseignement territorial peinent « à comprendre l’effervescence du mouvement et ses raisons d’être ». « Comment s’étonner que des fonctionnaires du renseignement qui écrivent depuis leur bureau au profit d’un gouvernement qui s’obstine à détruire terres arables, forêts, fermes, cours d’eau, etc., jouissent d’une incapacité à comprendre ce que nous cherchons fondamentalement à défendre et à construire, les liens, solidarités et joies qui nous animent », concluent-ils.