Le grand retour du sabotage

Enquête — Luttes

À la croisée des chemins, le mouvement écologiste s’interroge sur ses pratiques et renoue avec des gestes plus offensifs, comme le sabotage. Une façon de s’opposer frontalement au désastre qui vient. [Enquête 1/2]

Vous lisez la partie 1 de l’enquête : « Le sabotage, quand protester ne suffit plus ».

Le temps de la protestation polie est peut-être définitivement révolu. À mesure que la catastrophe climatique se précise et devient de plus en plus palpable, le sabotage revient sur le devant de la scène. Sa pratique gagne en légitimité et se généralise au sein du mouvement écologiste.

Il suffit de voir son essor ces derniers mois, au cœur d’un été suffocant : des dizaines de greens de golf ont été bouchés au béton, des jacuzzis détruits et des SUV dégonflés dans plusieurs villes du pays. Dans le sud de la Vendée, plusieurs mégabassines — des réserves d’eau immenses — ont été débâchées. Face à l’urgence climatique, des activistes ont décidé de cibler directement les responsables du désastre et les comportements polluants des plus riches.

« On tend de plus en plus vers une écologie de la conflictualité », atteste le sociologue Manuel Cervera-Marzal. « On sort enfin de l’idée que l’écologie serait ce qui nous rassemble et que l’on serait tous sur le même bateau. L’écologie est, en réalité, ce qui nous divise. Des gens ont intérêt à lutter contre le réchauffement climatique, d’autres se font de l’argent sur la crise », souligne le chercheur, qui voit dans le développement actuel du sabotage « une forme renouvelée de désobéissance civile ». Une nouvelle manière de dire non et d’assumer la fracture dans une époque gangrenée par le greenwashing où tout le monde se prétend écolo.

Une bassine sabotée en Charente-Maritime, le 6 novembre 2021. © Corentin Fohlen/Reporterre

Avec le sabotage, il ne s’agit plus seulement de se faire entendre ou d’espérer vainement être écouté par le pouvoir, les activistes veulent très concrètement entraver, gêner et ralentir la machine qui nous menace, « combattre le feu par le feu » [1]. « Si quelqu’un a placé une bombe à retardement dans votre maison, vous êtes en droit de la débrancher et de la détruire », affirme ainsi le chercheur Andreas Malm dans Comment saboter un pipeline, un livre qui a connu un certain succès dans le milieu militant.

« Il n’est plus possible de militer comme nous le faisions avant »

Aujourd’hui, aucun secteur économique n’est épargné. Des distributeurs de billets de banque sont mis hors service. Des milliers de trottinettes électriques sont sabordées. Chaque mois, des antennes relais 5G continuent de brûler. Des compteurs Linky sont démontés. Pour lutter contre l’exploitation forestière, des abatteuses sont incendiées.

En région parisienne, des usines de ciment Lafarge sont attaquées. À Bure (Meuse), des sous-traitants du nucléaire sont pris pour cible, la voie ferrée qui devait acheminer les déchets radioactifs est endommagée. Dans le Bugey (Ain), des antispécistes ont mis le feu à un abattoir. Partout, des miradors de chasse sont dégradés. Pour dénoncer l’élevage hors-sol, d’autres activistes ont même vidé un wagon de céréales en mars dernier tandis que des vendanges sauvages ont pillé le vignoble de Bernard Arnault cet été.

Action des Soulèvements de la Terre devant un site cimentier à Gennevilliers, le 29 juin. © NnoMan Cadoret/Reporterre

Les actions se multiplient aussi sur le front des luttes locales, où le sabotage est pleinement revendiqué pour freiner les grands projets dits inutiles. Encore récemment, à l’ancienne ZAP du Pertuis, des machines de l’entreprise Pellenc ont été dégradées. Dans le Marais poitevin, des mégabassines sont régulièrement sabotées.

« Il y a clairement une popularisation de ce mode d’action », estime un membre de l’équipe des Soulèvements de la Terre. Le militant antinucléaire et antiLinky Stéphane Lhomme y voit « une résistance diffuse » : « Nous sommes dans une période très mouvante de l’histoire. Des portes s’ouvrent, avec de nouveaux imaginaires et de nouvelles pratiques. »

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte général, qui touche tout le monde occidental. En Allemagne, un groupe écolo a lancé les Fridays for Sabotage. Aux États-Unis, des oléoducs sont régulièrement visés. En Angleterre, des « Tyre Extinguishers » — littéralement dégonfleur de pneus — sévissent dans les villes. Des livres et des brochures circulent, et des tutos sur internet rendent ces gestes facilement reproductibles. Les militants n’hésitent plus à se filmer, à se mettre en scène, à communiquer massivement. On se montre en train d’agir, en train de bloquer physiquement la machine.

« Une radicalisation express »

Le sabotage a toujours existé dans les luttes écolos, mais il semble aujourd’hui acquérir une plus grande acceptabilité. L’enquête sociologique sur la « génération climat » menée par le CNRS en 2021 met en exergue la tolérance de la nouvelle génération à « la violence physique sur des objets », en particulier chez celles et ceux engagés dans Alternatiba, ANV-COP21 ou Extinction Rebellion.

De manière plus générale, un tiers des Français disent comprendre le recours à des actes violents pour s’opposer à des décisions politiques. Ce sentiment est partagé par 15 % des plus de 65 ans et par 47 % des 18-24 ans, selon une étude de Harris Interactive. Ces chiffres sont complètement inédits sous la Ve République.

« Les règles du jeu ont volé en éclats »

Après la révolte des Gilets jaunes et sa répression, un constat s’impose : « Il n’est plus possible de militer comme nous le faisions il y a vingt ans, ni même il y a cinq ans. Les règles du jeu ont volé en éclats, observe ainsi le chercheur Manuel Cervera-Marzal. La manifestation a perdu son côté subversif et l’interpellation des pouvoirs publics peut paraître inefficace, inutile, voire dépassée. »

Le sociologue parle de « théorème du TGV » pour illustrer « les parcours de radicalisation express des militants écologistes ». Cette transformation s’explique, selon lui, de plusieurs manières : l’aggravation objective de la situation, le sentiment d’urgence et d’impuissance qui ronge les activistes et le tournant autoritaire du pouvoir.

Le rôle pivot de la zad

« Il y a aussi une humeur anarchiste propre à notre époque, analyse un membre d’Extinction Rebellion ayant participé à des actions de dégonflage de pneus. Nous trouvons plus de sens à nous organiser par le bas, par nous-même, via des petits groupes affinitaires en agissant concrètement contre les pollueurs, plutôt qu’à être aux ordres de certaines ONG aux happenings trop souvent inoffensifs. »

La porosité entre le mouvement écologiste et le milieu libertaire, très présent sur les zad, a sûrement joué un rôle. Les liens se sont raffermis ces dernières années. La bataille de Notre-Dame-des-Landes et la séquence qu’elle a ouverte avec la multiplication des luttes territoriales ont nourri les réflexions stratégiques et les occasions de rencontre.

La levée d’un tronc au festival Zadenvies à Notre-Dame-des-Landes, en juillet 2022. © Théophile Pouillot-Chévara/Reporterre

« Sur la zad, nous avons toujours assumé la complémentarité des pratiques, de la pétition aux sabotages, des recours juridiques à l’affrontement avec les forces de l’ordre, rappelle Sylvain, un habitant du bocage. Tout au long de la lutte, Vinci a subi des dégâts matériels conséquents et les travaux préliminaires de l’aéroport ont été en permanence attaqués. C’est cette culture de la résistance, associée à un mouvement de masse, qui a permis d’arracher la victoire. »

Cet imaginaire s’est peu à peu répandu. « Les mouvements sociaux sont désormais plus intelligents, moins identitaires, veut croire un compagnon de route du mouvement climat, qui souhaite rester anonyme. On essaye de mieux se comprendre entre différentes composantes, il y a plus de soin, moins de jugement. L’heure est au pragmatisme, pas au fétichisme. Tout le monde s’interroge sur ses modes d’action et la manière d’être véritablement efficaces. »

La circulation entre les mondes se fait plus facilement, les militants échangent abondamment. Des membres des Soulèvements de la Terre ont par exemple été invités à participer aux journées d’été de Greenpeace et de la CGT en août dernier.

« Retourner l’arme de l’ennemi contre lui-même »

Au creux de ces réflexions, d’anciens récits ressurgissent, ils réactivent une mémoire militante parfois trop sélective. On redécouvre peu à peu les gestes offensifs qu’ont pu avoir nos aînés, avec les campagnes de sabotage contre le nucléaire, les OGM ou l’élevage industriel.

Déjà dans les années 1970, des penseurs de l’écologie parlaient du sabotage comme d’une forme « d’autodéfense » face au ravage du monde. « La morale l’emporte sur la légalité, écrivait Günther Anders [2]. Il est nécessaire d’intimider ceux qui exercent le pouvoir et nous menacent, de les menacer en retour et de neutraliser ces politiques qui sans conscience morale s’accommodent de la catastrophe quand ils ne la préparent pas directement. »

La penseuse écoféministe Françoise d’Eaubonne a même forgé le concept de « contre violence » pour qualifier les sabotages écologiques. « Une action très indiquée dans le retournement de l’arme de l’ennemi contre lui-même », déclarait-elle [3].

Les militants actuels parlent désormais de « désarmement », une subtilité sémantique qui bouscule les imaginaires politiques. « Ce terme permet ainsi de clarifier notre attention et de réanimer le débat de manière fertile, estime un militant des Soulèvements de la Terre. Des armes de guerre sont actuellement braquées sur le vivant. Il faut les neutraliser et désarmer les saccageurs pour aller vers un monde plus en paix. »

50 nuances de sabotage écolo

« La manif action » : le sabotage prend alors une dimension collective. Au cours d’une manifestation, des dizaines voire des milliers de personnes s’attaquent à des infrastructures écocidaires, les mettent hors d’état de nuire et revendiquent publiquement le geste. Dernier exemple en date : les mobilisations autour des mégabassines ou la lutte antinucléaire à Bure. En 2016, des centaines de personnes avaient démoli le mur construit illégalement autour du bois Lejuc.

Sabotage d’une mégabassine à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), le 6 novembre 2021. © Yoan Jäger/Reporterre

« L’action clandestine » : pratiqué le plus souvent de nuit et à visage couvert, ce type de sabotage cherche moins à être médiatique qu’efficace, et à provoquer le maximum de dégâts. Ces actions clandestines sont le fruit de groupes affinitaires ou de personnes seules. Les risques juridiques sont importants et les enquêtes policières nombreuses. On les retrouve particulièrement dans les « technoluttes », avec notamment la destruction d’antennes relais 5G.

Sabotage d’antenne 5G en France pic.twitter.com/J71rJ61ig4 — Hélios (@Christo64260474) January 8, 2022

« Le microsabotage » : forme d’écogeste du sabotage, certains évoquent même un « colibrisme du sabotage ». Popularisé fin 2020 par le groupe La Ronce, ce sabotage se pratique souvent de manière individuelle ou par petits groupes. Les risques légaux sont très limités. À l’époque, La Ronce appelait à déboucher des paquets de sucre dans les magasins pour cibler le lobby de la betterave responsable, selon eux, de la réintroduction des néonicotinoïdes. Ils proposaient aussi de neutraliser les terminaux de paiement des stations Total ou peindre le QR code de trottinettes électriques.

Les Épines s'y sont mises, les portes est ouverte, reste à décider ce qu'on met dedans. Quelle belle invitation ! pic.twitter.com/HRI8v9dNGX — La Ronce (@LaRonce_) February 3, 2021

« Le détournement » ou « le sabotage subtil » sans casse ni dégradation. Pour reprendre l’expression du chercheur québécois Samuel Lamoureux, ce type d’action consiste à se jouer des dispositifs technologiques, à les détourner voire à se les réapproprier. C’est un art du travestissement et du canular qu’apprécient particulièrement les humoristes ou les hackers.

Les Yes Men se faisant passer pour des dirigeants pétroliers d’ExxonMobil, au Canada, en 2007. Wikimedia Commons/ CC BY 2.0/Tavis

Dans les années 2000, les Yes Men se sont notamment fait connaître pour s’être fait passer à la télé pour le porte-parole de Dow Chemical — l’entreprise responsable de la catastrophe de Bhopal. Ils ont annoncé en direct devant 300 millions de téléspectateurs vouloir vendre l’entreprise pour fournir des soins médicaux aux victimes de la catastrophe. En vingt-trois minutes, la valeur en bourse de Dow a chuté de 2 milliards de dollars. Plus récemment, en novembre 2016, des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes publiaient un faux communiqué de Vinci qui annonçait le licenciement de son directeur financier après avoir découvert d’importantes erreurs comptables. En sept minutes, le cours en bourse de l’entreprise a chuté de 18 %.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner