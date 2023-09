Sucreries, gâteaux... Certains additifs favorisent les maladies cardiovasculaires

En bref — Alimentation

Gâteaux, lait aromatisé, sucreries... Consommer certains aliments comportant des additifs alimentaires émulsifiants favorise les maladies cardiovasculaires, révèle une étude publiée le 6 septembre dans le British Medical Journal, rapportée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Pour parvenir à cette conclusion, 95 442 adultes français ont participé à l’étude NutriNet-Santé sur une période de sept ans. Cette analyse a montré que les additifs alimentaires présentant le risque le plus élevé de maladies cardiovasculaires correspondaient aux codes E460 à E468. « Les émulsifiants peuvent perturber le microbiote intestinal et augmenter le risque d’inflammation, entraînant une susceptibilité potentiellement accrue aux problèmes cardiovasculaires », résument les chercheurs.

Les émulsifiants figurent parmi les additifs les plus utilisés par l’industrie alimentaire. Ils sont censés améliorer l’apparence, le goût et la texture des aliments et prolongent leur durée de conservation.

L’Inserm note qu’en Europe et en Amérique du Nord, « 30 à 60 % de l’apport énergétique alimentaire des adultes provient d’aliments ultra-transformés ». Des études épidémiologiques ont récemment établi un lien entre une consommation élevée d’aliments ultra-transformés et un risque accru d’obésité, de mortalité et de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Alimentation Les aliments ultratransformés favorisent le cancer